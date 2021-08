Sí, en agosto también puedes darte un capricho y más si Huawei rebaja uno de sus 'smartwtches' cerca de 100 euros

Quien todavía no haya sucumbido a los encantos de tener un smartwatch, no sabe lo que se está perdiendo. Estos dispositivos, que ya llevan siendo populares unos cuantos años, no dejan de ganar seguidores, y no solo lo más deportistas, puesto que estos gadgets también son útiles para nuestro día a día. Así, además de registrar el número de pasos diarios, son capaces de mostrar la frecuencia cardiaca e, incluso, analizar la calidad de nuestro descanso para que, en caso de alteraciones, podamos tomar las medidas oportunas, como incluir un metrónomo nocturno que nos guie hacia el sueño.

Por ello, igual que ocurre con los auriculares inalámbricos, dar con el modelo más adecuado para nosotros es cuestión de conocer nuestras necesidades y preferencias e investigar ante la amplia variedad que existe en el mercado. Eso sí, la popularidad de estos wearables es a la vez una ventaja, porque podemos encontrar precios variados y prestaciones diferentes, pero también un inconveniente porque es probable que nos encontremos perdidos ante tanta oferta. Por ello, en 20deCompras nos gusta traerte las mejores ofertas y los modelos más destacados para facilitarte la elección: el Huawei Watch GT2 tiene ahora una rebaja de 90 euros y, entre otras prestaciones, detecta la saturación de oxígeno en sangre y permite manos libres.

HUAWEI GT2 Huawei

Las prestaciones clave de este modelo

Autonomía mejorada. Uno de los avances de este modelo es que trabaja de forma constante en la mejora de la duración de la batería. Esto lo permite su chip portátil Kirin A1 que ofrece un ahorro de energía con hasta dos semanas de duración.

Uno de los avances de este modelo es que trabaja de forma constante en la mejora de la duración de la batería. Esto lo permite su chip portátil Kirin A1 que ofrece un ahorro de energía con hasta dos semanas de duración. Un entrenador personal en tu muñeca . Este modelo realiza un seguimiento de los entrenamientos con precisos sistemas de posicionamiento. Asimismo, monitoriza el ritmo cardiaco para ofrecerte las estadísticas más precisas. Incorpora 15 modos de deporte profesional y 85 personalizables.

. Este modelo realiza un seguimiento de los entrenamientos con precisos sistemas de posicionamiento. Asimismo, monitoriza el ritmo cardiaco para ofrecerte las estadísticas más precisas. Incorpora 15 modos de deporte profesional y 85 personalizables. Funcionalidades diarias. Para nuestro día a día, este dispositivo ofrece llamadas en manos libres, sincronización con música, notificaciones y hasta control de sueño para mejorar nuestra calidad de vida.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Huawei y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.