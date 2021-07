De la versión Pro al modelo clásico: los AirPods, 50 euros más baratos en las rebajas de verano de El Corte Inglés

Los auriculares bluetooth han revolucionado nuestro día a día. Ahora, podemos disfrutar con comodidad de nuestra playlist favorita mientras practicamos deporte so hacer llamadas mientras hacemos las tareas del hogar sin dificultad de movimiento, pues los cables ¡han desaparecido! Por ello, y mucho más, no es de extrañar que en el modelo haya muchos modelos a disposición del usuario, con precios y prestaciones de lo más variado; aunque, todo sea dicho, no todos causan el mismo furor entre el público. Hay marcas muy deseadas, y Apple (¡y sus AirPods!) está entre ellas.

Estos fueron los primeros en llegar al mercado y, desde entonces, no han parado de sumar fieles que, encantados con sus características, no dejar de recomendarlos. Sin embargo, aunque sus prestaciones son variadas y de calidad, su precio no está al alcance de todos los bolsillos, por lo que son muchos los que no pueden hacerse con ellos si no hay rebaja de por medio... ¡y hoy la hay! Desde El Corte Inglés han decidido rebajar hasta 50 euros dos de los modelos emblemáticos de Airpods, ¿quieres saber cuáles?

Con qué modelo te quedas...

- La versión Pro... con 50 euros de ahorro. Esta versión cuenta con cancelación de ruido activa para que puedas escuchar tu música con la mayor claridad posible. Esta característica se une al resto de prestaciones de sonido: ecualización adaptativa, amplificar de rango dinámico y compensación de presión. Además, también incorpora el sonido ambiente. En cuanto a su función de manos libres, incorpora dos micrófonos con tecnología beamforming y dos sensores ópticos que permiten escuchar con nitidez. Ofrecen un control táctil y también se sincronizan con Siri para poder manejarlo con la voz. Son resistentes al agua y ofrecen hasta 4,5 horas de reproducción continua con una sola carga y hasta 24 con el estuche de carga.

Apple AirPods Pro Amazon

- La versión de Segunda Generación... con un ahorro de 40 euros. Este modelo, capaz de configurarse con un simple toque y que siempre estén conectados, detecta cuándo te los quitas para pausar la reproducción. Es compatible con Siri, para que puedas pedirle que ajuste el volumen, cambie de canción o cualquier otro comando simplemente con la voz. En cuanto a la autonomía, ofrecen cinco horas de música continua con una sola carga, que aumenta hasta 24 con el estuche de carga. Además, con 15 minutos de carga, ya puedes disfrutar de 3 horas de música.

Los AirPods de Segunda Generación. El Corte Inglés

