Valoración: Nothing Phone (2a)

El Nothing Phone (1) sorprendió por su diseño transparente y su sistema de patrones lumínicos para notificaciones en un momento en el que nos estábamos acostumbrando demasiado a la monotonía en móviles. Y el Phone (2) supo mantener la frescura, escalar hacia lo premium y potenciar la buena base anterior. Con esos precedentes y por su condición de variante, el Nothing Phone (2a) entrañaba una prueba de madurez que la joven marca británica resuelve con sugerencia.

El nuevo smartphone está pensado para los usuarios que busquen un gama media completo a un precio apetecible. Bebe de la experiencia de las dos generaciones existentes. El rango lo emparenta con el teléfono original, y también resulta palpable que toma elementos, adaptados a su nivel, del salto que daba el de gama alta. El Nothing Phone (2a) viene a ser un Phone (2) contenido, como los modelos con letra 'a' en los Google Pixel. La denominación ya lo anuncia.

Este tercer dispositivo tiene un perfil más económico que el Phone (1), y por supuesto que el Phone (2). El de debut costaba, cuando se lanzó en 2022, 469, 499 ó 549 euros según configuración, mientras que el Nothing Phone (2a) supone 329 euros en la versión de 8 GB + 128 GB y 379 euros en la de 12 GB + 256 GB, la que ha probado 20bits. Por su parte, el Phone (2) salió a la venta por 649 euros, 699 euros ó 799 euros.

Especificaciones técnicas principales del Nothing Phone (2a)

Pantalla: Amoled de 6,7 pulgadas (120 Hz)

Configuración: 8 GB + 128 GB / 12 GB + 256 GB

Procesador: MediaTek Dimensity 7200 Pro

Cámaras traseras: principal 50 MP + ultra gran angular 50 MP

​Cámara frontal: 32 MP

Batería y carga rápida: 5.000 mAh con carga de 45W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operarativo: Nothing OS 2.5 (Android 14)

Otros elementos: interfaz Glyph para notificaciones luminosas, sensor de huella en pantalla, altavoces estéreo duales, 4K

Peso: 190 gramos

Precio: 329 ó 379 euros según versión (al salir a la venta)

Los ojos de robot y el diseño del Nothing Phone (2a)

Los ojos de robot del Nothing Phone (2a) y sus luces LED activadas (20bits)

Su diseño generó no pocas especulaciones, y la compañía lo desveló en el marco del Mobile World Congress (MWC), evento concebido para 'calentar' la llegada. Entran en escena los ojos de robot por la apariencia que otorga la disposición de las dos cámaras traseras en su singular envoltorio (el factor transparente, su alojamiento dentro de la bobina NFC). La sorpresa se extiende al resto de la composición, con ese camino o circuito interior visible, atrayente e inspirado en el mapa de Metro de Nueva York.

Presenta dos partes diferenciadas, la de los ojos y la del circuito, más grande, contraste en el que no obstante aparecen la simetría y la sensación de conjunto. Aplica un gran cambio estético respecto a los dos móviles previos, definidos por la gran bobina para la carga inalámbrica y sus LED alrededor. Un viraje con la cualidad de que igualmente desprende pura esencia Nothing.

El Nothing Phone (2a) aplica un cambio de diseño respecto al Phone (2) (de fondo) (20bits)

Esta plasmación entraña un carácter especial para Nothing al basarse en los primeros bocetos en los que trabajaba el equipo de diseño en el nacimiento de la marca hace tres años. Entonces, como señalan desde la marca, no pudieron hacerse realidad por motivos técnicos.

Tratarse de una variante vistosa pero más asequible conlleva que en esta ocasión desaparezcan los marcos de alumnio a lo iPhone. Los nuevos, menos premium pero igualmente depurados, aportan un curioso tacto rugoso. El cristal trasero del Phone (2), que daba una sensación acolchada a las zonas cercanas a los bordes, se sustituye por un plástico resistente también agradable al pasar el dedo y propenso a ensuciarse. El cambio en el material trae un teléfono más ligero (190 gramos).

Si el diseño del Phone (1) se resaltaba más en blanco y el del Phone (2), en gris oscuro, en el caso del nuevo integrante lo desplegado se luce más en sus dos tonalidades en blanco. En negro seduce, aunque algo menos. Volviendo a los ojos de robot, estos presentan la virtud de que sobresalen poco frente a la tendencia de los módulos prominentes.

Las luces LED y la interfaz Glyph

Dos capturas con las funciones de la interfaz Glyph en el Nothing Phone (2a) (20bits)

Frente a lo que llegó a rumorearse, el Nothing Phone (2a) mantiene las luces LED traseras y, por tanto, la interfaz Glyph y el sistema lumínico para notificaciones. La articulación resulta, eso sí, más sencilla al limitarse a tres zonas alrededor de la 'cabeza' del robot cuando el Phone (2) contaba a lo largo de su trasera con 11 puntos luminosos.

La interfaz Glyph materializa la mayoría de las funciones presentes en la del Phone (2), que implicó un salto en cuanto al carácter práctico del sistema de luces. Aunque no incorpora novedades, la continuidad sin perder cosas por el camino agrada. Sigue teniendo margen de desarrollo, ya que con el tiempo no se utiliza tanto y queda sobre todo como rasgo vistoso, pero desde luego Glyph es una de las bazas de Nothing.

Por la personalización, la posibilidad de componer tus propios tonos de luces y sonidos vuelve a emerger como la función más sugestiva.

La pantalla del Nothing Phone (2a)

La pantalla Amoled del Nothing Phone (2a) (20bits)

La pantalla Amoled, de 6,7 pulgadas como el Phone (2) y ligeramente más grande que la del original (6,5), se mueve en un nivel sugerente para el segmento. Se caracteriza por una resolución de 1084 x 2412, una frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz, la profundidad cromática de 10bits y el tope de brillo de 1.300 nits. Nada mal.

Nothing no innova en el apartado pero tampoco hace falta por la calidad de base. El panel ejerce su efecto. En el complemento de la experiencia, los altavoces estéreo duales van en la buena línea de los del Phone (2).

Las cámaras de 50 MP

Foto con el modo automático del Nothing Phone (2a) (20bits)

Foto con los 50 MP del Nothing Phone (2a) (20bits)

Más allá del cambio de ubicación y de los ojos de robot, en la trasera se reeditan las dos cámaras traseras de 50 MP, la principal (con estabilización OIS y EIS) y la ultra gran angular (campo de visión de 114 grados), esta vez Samsung. El gama alta hacía unas fotos más luminosas que el Phone (1), dinámica en la que felizmente también entra el nuevo integrante.

El nivel acertado se aprecia asimismo en los selfis con su cámara de 32 MP (sensor Sony). En el lado contrario, es una pena que obvie el zoom en el modo automático (de 2x en retrato y experto).

La aplicación de cámara es muy Nothing en cuanto a estilo, minimalismo y carácter intuitivo y contempla la cámara lenta, la grabación en 4K, el modo retrato, el modo nocturno, el modo experto y, por supuesto, la opción de tomar fotos con 12 MP o con 50 MP.

Rendimiento del Nothing Phone (2a)

La marca evolucionó del Snapdragon 778G+ al Snapdragon 8+ Gen 1, avance que se percibía en el rendimiento. Para el Phone (2a) se decanta por un MediaTek, el Dimensity 7200 Pro, lo que no quiere decir que diga adiós a Qualcomm, con la que seguirá colaborando. No se siente tan fluido pero se trata de un procesador 5G competente y optimizado para los que busca Nothing.

Android puro con Nothing OS 2.5

Nothing despliega un Android puro con una marcada identidad propia (20bits)

Uno de los reclamos de los móviles de la compañía reside en su promesa de una experiencia Android pura como la de los Pixel. Nothing OS 2 reforzó ese aliciente al potenciar al mismo tiempo la identidad propia en cuanto al aspecto visual y las opciones de personalización (el juego con el tamaño de los widgets circulares), la cual figura de nuevo en el Phone (2a), con Nothing OS 2.5 (Android 14) y con una actualización disponible al empezar la configuración.

Más batería, misma carga rápida

Este gama media gana en batería a sus antecesores al integrar una de 5.000 mAh, la capacidad que marca la tendencia en el mercado. La subida respecto a los 4.700 mAh del Phone (2) y los 4.500 mAh del Phone (1) se nota, a lo que contribuye la mayor eficiencia energética del Dimensity 7200 Pro. Con un uso normal depara dos días de autonomía.

Nothing recupera la carga rápida de 45W, más que convincente dentro del segmento. Pasa de menos del 30% al 100% en unos 43 minutos. La carga inalámbrica y la inversa se caen de las especificaciones.

La caja del Nothing Phone (2a) hace referencia expresa a los 'ojos de robot' (20bits)

Puntuación 20bits: 8,5 / 10

LO MEJOR * Nothing sabe cómo seguir sorprendiendo

​

​* Es un gama media completo a un precio no disparado



* El rasgo distintivo tan Nothing de las luces para notificaciones

​

​* La identidad de su sistema operativo con Android puro

LO PEOR * Las zonas luminosas se reducen a tres (no obstante, su disposición en la parte superior le sienta bien en diseño)



* Aunque seduce, hay poca novedad en la pantalla

​

​* En esta variante el zoom se ha perdido por el camino

