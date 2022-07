Nothing phone (1): el móvil sorpresa de 2022 es también el que por fin ofrece algo diferente

Valoración: Nothing phone (1)

Los móviles actuales cautivan por su diseño, su potencia, su calidad-precio… Sin embargo, si se piensa bien, las tendencias y la competitividad entre fabricantes provocan que abunden los rasgos comunes en las especificaciones. En el fondo imperan el más de lo mismo y la monotonía. Por eso se agradecen los smartphones que, dentro de que no puede haber un rupturismo total, introducen novedades de verdad. Esto es lo que transmite el Nothing phone (1).

El primer teléfono de la marca británica cumple con creces con las expectativas generadas. Su apuesta por la diferenciación se simboliza en el diseño transparente de la trasera, que deja a la vista algunos de sus componentes (los colocados en su parte interior más externa, no los del corazón del dispositivo). La plasmación, anticipada en los Nothing ear (1), los auriculares con los que entró en escena la compañía, se acompaña además del juego con los patrones de luz para ir más allá en cuanto a las notificaciones con leds.

El diseño transparente del Nothing phone (1) (20Bits)

Comercializado en colores blanco o negro, cuesta 469, 499 ó 549 euros según configuración (8 GB + 128 GB; 8 GB + 256 GB, la que ha probado 20Bits; y 12 GB + 256 GB), rango de precios por el que se adscribe a la gama media con recorrido.

Desde luego su singular diseño desprende carácter sugestivo y una identidad especial, aspecto que hace detenerse en el trabajo de orfebrería tecnológica detrás. Sin duda lo más llamativo de su ‘nudismo’ reside en poder ver, en el centro, la bobina de carga inalámbrica. Como pequeña pega de la transparencia surge la facilidad con la que se ensucia el cristal de la trasera.

Los marcos 'iPhone' del Nothing phone (1) (20Bits)

De la plasmación cabe resaltar cómo sus marcos de aluminio reciclado remiten al iPhone, una inspiración evidente. Estos motivan que se vea y se sienta grueso (8,3 mm de grosor), lo que no va en detrimento de la comodidad (y eso que son 193 gramos de peso), en este caso revestida de un buen agarre.

La interfaz de glifos, en acción (20Bits)

Como se ha indicado, el gran aliciente derivado del factor transparente se encuentra en la interfaz para notificaciones creada a partir de las 900 leds distribuidas en cuatro puntos de la trasera (en el módulo de las cámaras, a la derecha de esta pieza, en torno a la bobina y abajo). La interfaz de glifos permite personalizar tonos de llamada (cada uno con un tipo de sonido y un patrón de luces diferente) para asociarlos a contactos concretos y elegir entre distintas opciones para recibir avisos luminosos y sonoros del Nothing phone (1). Contempla un modo silencioso (voltear para ver glifos).

El espíritu vinculado a su diseño también gusta. Se manifiesta en una personalización de software encaminada a ofrecer un Android limpio y puro. La capa Nothing OS 1.0 se desprende de elementos innecesarios que a menudo aparecen de base y entra dentro de lo prometedor, aunque habrá que ver cómo evoluciona conforme el fabricante la pula.

La esencia buscada por la marca, que promete tres años de actualizaciones de sistema y cuatro de seguridad, se refleja asimismo en la intención de construir un ecosistema abierto en el que se puedan usar sin problemas ni complicaciones dispositivos de terceros.

El Nothing phone (1) desprende agrado por sus especificaciones, cabe recordar que en el marco del nivel medio. Se fundamenta sobre un procesador, el Qualcomm Snapdragon 778G+ (conectividad 5G, soporte para redes NSA y SA), con ecos premium sin tratarse de un chipset estrella, que depara un rendimiento fluido más que satisfactorio.

La pantalla no defrauda en términos de experiencia. El usuario halla una OLED de 6,55 pulgadas con resolución FHD+, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz (dinámica según el tipo de contenido), respuesta táctil de 240 Hz, hasta 1.200 nits de brillo (mínimo de 500), profundidad de color de 10 bits y soporte para HDR10+. Se complementa con el sonido proporcionado por sus interesantes altavoces estéreo duales.

Nothing aplica la vertiente minimalista de Google y de Apple (referentes confesos) en cuanto al número de cámaras e incluye solo dos en la trasera. Como ocurre con los megapíxeles, ya se sabe que más no es sinónimo de mejor, y de hecho abundan los móviles con cámaras secundarias que en el fondo aportan poco. Luce una cámara principal de 50 MP (sensor Sony IMX766) con estabilización de imagen OIS y EIS y una cámara ultra gran angular (sensor Samsung JN1) de 50 MP con campo de visión de 114 grados.

Calidad fotográfica y minimalismo

Las fotografías y los vídeos (no falta el 4K) resultantes son en general de una calidad con su punto de feliz sorpresa, aspecto extensible a los selfis realizados con su cámara frontal de 16 MP (Sony IMX471). No obstante, de primeras igual se ve que no hay demasiadas opciones extra y que el apartado Más queda algo desangelado, pero luego ese rasgo de fotos ‘sin historias’ seduce. La aplicación funciona con bastante rapidez.

Los patrones de luz rebajan lógicamente la energía del smartphone pero por suerte, al menos en los primeros usos, no funden la batería, de 4.500 mAh. Soporta una carga rápida de 33W, velocidad de perfil medio más convincente de lo esperado. Al respecto hay que resaltar que Nothing, por la cuestión de la sostenibilidad, no incluye el cargador en la caja (solo el cable). 20Bits ha probado esta carga con uno de 45W facilitado aparte por la marca. Asimismo, permite la carga inalámbrica (ahí está la bobina) de 15W y la inversa de 5W.

Ficha técnica del Nothing phone (1):

Pantalla: OLED de 6,55 pulgadas (FHD+, 120 Hz)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 778G+

Configuración: 8 + 128 / 8 + 256 / 12 + 256

Cámaras traseras: 50 MP + 50 MP

Cámara frontal: 16 MP

Batería: 4.500 mAh con carga rápida de 33W

Conectividad: 5G / 4G

​Sistema operativo: Android 12 según Nothing OS 1.0

Otros elementos: doble SIM, sensor de huella en pantalla, altavoces estéreo duales, NFC, 4K, HDR10+, carga inalámbrica, carga inversa

Precio: desde 469 euros

Puntuación 20Bits: 9/10 Lo mejor: su carácter diferente y el espíritu que deja entrever

​Lo peor: el choque que puede producir esperar un móvil premium

