Huawei Watch Fit 3: el mejor aliado para controlar tus hábitos alimentarios y actividad física desde la muñeca

Huawei presenta su nuevo reloj inteligente Watch Fit 3 bajo el concepto 'Fashion Forward' por la combinación de moda, innovación y delgadez. Este dispositivo posee un cuerpo ultrafino, una pantalla cuadrada, nuevas funciones de monitorización y entrenamiento, carga rápida, una autonomía de hasta diez días y una innovadora herramienta que controla la actividad física en función de nuestros hábitos alimenticios y deportivos.

20Bits ha tenido la oportunidad de poner a prueba este smartwatch de Huawei, pero antes de adentrarnos en el diseño, funciones y autonomía, vamos a empezar con las características principales.

Ficha técnica



Pantalla: AMOLED den 1,82 pulgadas.

Capacidad de la batería: 400 mAh.

Tiempo de carga: 60 minutos.

Carga rápida: En diez minutos obtienes un porcentaje alto de batería.

Puerto de carga: Clavija de carga magnética.

Modo de carga: Carga con la base de carga que se conecta a través de un puerto USB-C.

Senores: Acelerómetro, magnetómetro, sensor de luz ambiental, barómetro, frecuencia cardiaca y temperatura corporal.

Corona digital giratoria: Sí.

Posee micrófono y altavoces.

Tiene un motor lineal.

Precio: 159 euros.

Huawei apuesta por una nueva esfera cuadrada



Huawei Watch Fit 3 incorpora una nueva esfera cuadrada, posee un cuerpo ultrafino de 9,9 milímetros, pesa tan solo 26 gramos –es muy cómodo de llevar porque apenas notas que lo llevas puesto–, incorpora un botón de función y una corona giratoria en el borde derecho, y, a mí parecer, el diseño es bastante deportivo y se parece bastante al Apple Watch SE.

Respecto al resto de características, el smartwatch cuenta con una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas, biseles ultraestrechos, una navegación táctil fluida, un brillo máximo de 1500 nits, una iluminación ajustable, una interfaz mejorada con visuales vivos y brillantes –un aspecto que me ha llamado la atención es que el fondo de la interfaz del modo deporte cambia según la frecuencia cardiaca del usuario–, dispone de varias esferas personalizables y está disponible en varios colores –blanco, negro,, verde, rosa (el que he tenido la oportunidad de probar y me ha enamorado) y gris–.

Por otro lado, Huawei Watch Fit 3 incorpora una nuevo 'Anillo de Actividad' que mejora las funciones de seguimiento de la salud, el ejercicio diario, las calorías quemadas y los recordatorios de posición –gracias a esta actualización, he podido obtener una visión general del gasto energético y el progreso de actividad física–. Asimismo, tiene un algoritmo que calcula los datos de actividad basándose en el recuento de pasos, la duración de la permanencia de pie y la utilización de calorías del ejercicio.

Huawei Watch Fit 3. Huawei

Huawei Watch Fit 3. Huawei

Puedes encontrar un equilibrio entre tu alimentación y la actividad física que realices



Con la aplicación móvil 'Stay Fit' podrás hacer un recuento de calorías, controlar el déficit calórico, gestionar la pérdida y aumento de peso, buscar un equilibrio entre los hábitos alimentarios saludables junto a los deportivos, leer consejos y encontrar dietas que se ajusten a la quema metabólica y la quema de entrenamiento.

Bajo mi punto de vista, todas estas funciones me han resultado de utilidad para alcanzar mis objetivos deportivos, ya que registré mi peso en la app con el objetivo de hacer un seguimiento continuo de mi cambio físico. No obstante, sí que es cierto que este ajuste se tiene que adaptar a cada usuario para no fomentar los malos hábitos alimentarios o las tácticas extremas.

Por otra parte, Huawei actualiza sus funciones deportivas según nuestro hábitos :

Para ayudar a los interesados a ' Comer ' mejor, la aplicación Stay Fit se actualiza para ofrecer un entrenador personal de control de peso, que cuenta con una base de datos de calorías dietéticas y proporciona análisis nutricionales.

' mejor, la aplicación Stay Fit se actualiza para ofrecer un entrenador personal de control de peso, que cuenta con una base de datos de calorías dietéticas y proporciona análisis nutricionales. Para animar a los usuarios a ' Moverse ', el reloj introduce la 'Sugerencia Inteligente'. Básicamente, cuando no se alcanzan los objetivos de actividad diaria o pérdida de grasa, el dispositivo sugiere ejercicios y duraciones recomendadas en función de los hábitos y las condiciones meteorológicas.

', el reloj introduce la 'Sugerencia Inteligente'. Básicamente, cuando no se alcanzan los objetivos de actividad diaria o pérdida de grasa, el dispositivo sugiere ejercicios y duraciones recomendadas en función de los hábitos y las condiciones meteorológicas. Y, por último, la función 'Fitness' dispone de una guía exclusiva y envolvente de audio y animación que ayudan con el calentamiento y el estiramiento. Además, ofrece más de 660 cursos de entrenamiento y un total de más de 100 modos deportivos que abarcan actividades urbanas, al aire libre y acuáticas.

Huawei Watch Fit 3. Huawei

Una buena autonomía, tanto a pleno rendimiento como si no



Según las especificaciones técnicas de Huawei, el reloj inteligente Watch Fit 3 puede soportar hasta diez días de duración de la batería con una sola carga. Incluso con un uso más frecuente, la capacidad típica puede durar hasta siete días.

Sin embargo, bajo mi experiencia, cuando he usado el dispositivo a pleno rendimiento, la batería ha aguantado en torno a unos cinco días; pero cuando no ha sido así, la duración se ha alargado hasta los diez días como indica el fabricante –en algunos casos hasta doce días–.

Valoración personal de 20Bits

LO MEJOR - El diseño de la esfera con forma cuadrada.

- Es muy cómodo de llevar en la muñeca.

- Puede controlar toda la actividad física de forma detallada y en función de nuestros hábitos.

- La autonomía está bastante bien.

- Tiene un precio económico.

LO PEOR - Hay que tener 'cuidado' con la gestión de entrenamientos y hábitos alimentarios porque dependerá de cada uno.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.