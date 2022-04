¿Qué millennial no recuerda el Tamagotchi? Vuelve a arrasar en Amazon como uno de los juguetes más vendidos

La mascota virtual más de moda en los 90 se llamaba Tamagotchi y su empresa creadora, la japonesa Bandai, consiguió llevar a cada uno de los hogares de medio mundo el pequeño dispositivo que debías de cuidar muy bien si no querías que muriese. Pero, a pesar de los años que han pasado, no ha muerto. Y es que, Bandai ha lanzado versiones renovadas de este juguete e, incluso, el original vuelve a arrasar en plataformas de venta online como uno de los juguetes más demandados y vendidos ahora mismo.

Pequeño, en forma de huevo, con tres botones y de colores muy característicos, así es el Tamagotchi original que todo niño millennial recuerda. Uno de los sonidos que más sonaba en los recreos de los colegios de medio mundo era un leve pitido que emitían los bolsillos de los niños y niñas cuando Tamagotchi tenía hambre, sueño o estaba enfermo. Esta mascota virtual crecía, al igual que sus dueños, y estos tenían que estar muy pendientes para darle sus medicamentos, jugar con ella e, incluso, bañarle para que se sintiera feliz, alimentada y limpia.

Amazon es una de esas plataformas de compra online donde Tamagotchi Original ha vuelto a arrasar. De hecho, hay algunos modelos que no se encuentran disponibles actualmente, debido al éxito de compras. Y es que, en los recreos de los colegios, vuelven a sonar los avisos de esta adorable mascota virtual 26 años más tarde de su nacimiento. Pero, ¿han dejado de sonar alguna vez? Antes de responder, no dejes pasar la oportunidad de hacerte con tu Tamagotchi si has perdido el de tu infancia o siempre has querido tener uno, porque quedan pocos modelos disponibles del original a buen precio. En 20deCompras te dejamos uno de ellos, el más vendido.

La primera mascota virtual más querida por niños y niñas. Amazon

De los millennial a la generación Z

El huevo más famoso de todos los tiempos se relanzó hace tres años por Bandai, pero la mayoría de los dueños de Tamagotchi Original nunca se deshicieron de uno de los juguetes que más éxito ha tenido en las últimas décadas. De hecho, esta primera mascota virtual ha inspirado a aplicaciones de teléfonos y juegos posteriores, como el famoso Pou que cuidabas a través del smartphone. Sin embargo, el pequeño huevito cuenta con ese algo nostálgico que triunfa ahora, por tanto, no es de extrañar que se reinvente ni que vuelva a arrasar. De los millennial a la generación Z esta pequeña mascota ha hecho historia.

