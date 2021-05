¿Pensando en las vacaciones? Cómo proteger tu casa con la cámara de seguridad inalámbrica de Amazon

El verano se acerca y, con él, las esperadas (y merecidas) vacaciones. Aunque este año igual tenemos que adaptarlas a la situación actual, no hay quien nos quite las ganas de disfrutar de unos días de asueto. A pesar de que con la llegada del buen tiempo realizamos planes estivales en casa como las barbacoas, no es hasta que abandonamos el domicilio habitual para pasar unos días fuera cuando sentimos que, por fin, estamos de fiesta. Una vez llegado este momento, hasta disfrutamos de tener que hacer tetris en el maletero para que entren todas nuestras pertenencias.

Claro que irnos con toda tranquilidad requiere tomar ciertas medidas de precaución para que nuestra casa esté a buen recaudo durante los días que no estamos. Y no, no nos referimos a pedirle un favor al vecino y que pase cada dos días a mover las persianas (y a regar las plantas de paso) para que parezca que hay gente en casa. Las alarmas son una de las opciones más solicitadas para garantizar la seguridad de nuestro hogar, pero son muchos los usuarios que no quieren hacer frente al coste económico que suponen. Para estos casos, Blink puede ser la solución.

Se trata de la cámara de seguridad de Amazon que ofrece una instalación inalámbrica y te permite ver lo que está pasando en todo momento con la app de Blink. Además, Amazon premia a los más previsores con un descuento de 30 euros en la cámara, porque ahora está rebajada un 25%.

Esta cámara de seguridad no necesita instalación con cables. Amazon

Las características clave de esta cámara

Fácil instalación y gran autonomía. Este dispositivo funciona de forma inalámbrica, por lo que no necesitas cables ni conectarlo a una toma de corriente para que funciones, lo que simplifica su intalación. Funciona con pilas AA que ofrecen una autonomía de hasta dos años, por lo que no hay que preocuparse de tener que cambiarlas de forma constante.

Grabación constante a la intemperie. Esta cámara permite vigilar tu hogar de día y también de noche gracias a su visión nocturna por infrarrojos. Además, está diseñada para resistir los elementos, por lo que si llueve ole da el sol directo no le afecta. Puedes almacenar clips de vídeos con una suscripción al Cloud de Blink (gratis los primeros meses).

Imágenes en directo. En cualquier momento puedes ver lo que sucede en el campo de visión de la cámara gracias a la 'app' Blink Home Monitor. Además, puedes escuchar y responder incluso cuando no estás en casa, por ejemplo, por si te llega un paquete de Amazon.

Compatible con Alexa y notificaciones. Igual que el resto de dispositivos Amazon, este modelo es compatible con Alexa para poder controlar la casa a través de la voz. Asimismo, puedes recibir notificaciones en tu teléfono si detecta movimientos extraños en zonas que hayas delimitado.

