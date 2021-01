Alexa vigila tu casa por si llegan intrusos: ladra como un perro, activa la alarma y enciende y apaga las luces

Ya está a la venta, a través de Amazon, el Alexa Guard Plus. Un sistema de seguridad para el hogar en el que Alexa vigila tu casa a la caza de intrusos. Entre sus funcionalidades, Alexa encenderá y apagará las luces –para hacer ver que hay alguien dentro– e, incluso, ladrará como un perro con el objetivo de disuadir a los amigos de lo ajeno.

Para poder poner en marcha el Alexa Guard Plus, necesitas un altavoz inteligente Echo o Echo Show. Si conviertes a Alexa en un guardia de seguridad, tendrás acceso 24/7 a una línea de emergencia y podrás llamar sólo con tu voz –‘Alexa, llama por ayuda’– para contactar con servicios de emergencia como la Policía, los Bomberos o una ambulancia.

¿Cómo funciona Alexa Guard Plus?

Si, mientras estás fuera de casas, Alexa detecta sonidos que podrían ser de un intruso, como pasos, puertas que se cierran o cristales que se rompen, te enviará una notificación de alerta inteligente a tu dispositivo móvil y reproducirá una sirena en tu Echo. Alexa también puede notificar si detecta el sonido de alarmas de humo o de alarmas de monóxido de carbono.

Tendrás la opción de reproducir lo que Alexa escuchó o acceder al audio en vivo desde una alerta inteligente. Posteriormente, existe la opción de llamar a la línea de emergencia para solicitar los servicios de emergencia o remitir la alerta a tu proveedor de seguridad compatible.

Cuando, unido a Guard Plus, tienes luces inteligentes conectadas y cámaras seleccionadas orientadas hacia el exterior, Alexa podrá encender y apagar las luces inteligentes que hayas elegido, para que parezca que hay alguien en casa. Por añadidura, al detectar con la cámara que hay movimiento fuera, Alexa reproducirá el sonido de un perro ladrando.

¿Cuánto cuesta que Alexa vigile tu casa?

Guard Plus se incluye con Ring Protect Plus, sin costo adicional. Los suscriptores de Protect Plus necesitan vincular sus cuentas de Ring y de Amazon en la Ring app o en Ring.com para acceder a los beneficios de Guard Plus. Y, a principios de 2021, Guard Plus también estará disponible a través de asociados como Abode, Scout Alarm, Resideo, A3 Smart Home, y Wyze.

Para el resto de usuarios, Alexa Guard Plus tiene dos versiones: una gratuita y otra con un coste de 4,99 dólares al mes o 49 dólares al año. La gratuita no dispone de la opción de llamar con el manos libres a los servicios de emergencia, ni emite sonidos si hay actividad: como el ladrido de los perros o la alarma. Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días.

