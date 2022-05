Usuarios de Apple alertan que sus móviles están detectando AirTags cerca que, en realidad, no existen

Varios usuarios están notificando que sus iPhone están recibiendo alertas de AirTag cerca de ellos que en realidad no existen. Según ha informado el diario The Wall Street Journal, los dueños de dispositivos de Apple reciben un mensaje en la app Find My con un mapa de la supuesta ubicación y, cuando van, no encuentran nada.

Los AirTag son unos aparatos electrónicos de la marca de la manzana que permite que los usuarios puedan encontrar sus objetos con facilidad. Sin embargo, estos dispositivos también se están usando para delinquir, puesto que los criminales pueden rastrear a la víctima con ellos.

Normalmente, los usuarios con iPhone reciben una alerta cuando se detecta un AirTag desconocido. Por lo tanto, lo extraño no es recibir una notificación de un AirTag, sino que es el hecho de que este aparato en realidad no existe.

En el mensaje que envían por la aplicación Find My pone “un AirTag se ha detectado cerca de usted”. Junto a la alerta, la plataforma ofrece un mapa de la ubicación del supuesto aparato y rutas del rastreador para encontrarlo.

“Los mapas de las alertas fantasma de AirTag comparten un patrón similar: líneas rojas rectas que se irradian desde la ubicación del usuario”, apuntan en la investigación de The Wall Street Journal.

La posible solución que ofrece la marca

Apple es consciente del problema y se está trabajando en arreglarlo, tal y como ha confirmado un portavoz de la compañía al diario estadounidense. Las alertas “podrían deberse a que es un iPhone que recibe señales WiFi en un área que las haya confundido temporalmente con servicios de ubicación”.

Una de las posibles soluciones que han dado para The Wall Street Journal es ir a ‘Configuración’ > ‘Privacidad’ > ‘Servicios de ubicación’. Una vez ahí, solo quedaría apagar y volver a encender el interruptor mientras el móvil sigue conectado a la red WiFi.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.