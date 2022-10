Un dron de reparto a domicilio de Alphabet se estrella contra un tendido eléctrico y deja sin luz a miles de personas

Un dron operado por Wing (subsidiaria de Alphabet, matriz de Google) aterrizó en el cableado eléctrico de Brisbane (Australia), se quemó con 11.000 voltios de electricidad y más de 2.000 negocios y hogares se quedaron a oscuras durante aproximadamente 45 minutos.

Al incendiarse el dron, el dispositivo cayó al suelo y los trabajadores de servicios públicos lo encontraron con la comida caliente en su interior. En un principio, el vehículo aéreo hizo un aterrizaje controlado, pero desafortunadamente, se detuvo en el tendido eléctrico.

Danny Donald (portavoz del proveedor de servicios públicos Energex) indica en The Age y ABC News Australia que no hubo daños permanentes en las líneas eléctricas, por lo tanto, Energex no demandará a Wing por el inconveniente.

Donald señala en ABC que "hace quince años, le pedíamos a la gente que tuviera cuidado si regalaba cometas a sus hijos en Navidad y dónde las volaban. Ahora les pedimos a los padres que tengan mucho cuidado con el lugar donde sus hijos vuelan sus drones".

Por otro lado, Donald añadió a The Age que "el equipo tuvo que inspeccionar la red, por lo que tuvimos que mantener a otros 300 clientes en las inmediaciones durante otro par de horas. Esto nunca ha sucedido antes, así que ciertamente no es una ocurrencia regular y supongo que eso es algo bueno”.

En 2019, Wing recibió la aprobación para que los drones entregaran alimentos y medicinas en Australia, y desde entonces, la compañía ha entregado más de 50.000 pedidos. Ante el accidente recientemente originado, Wing informó de inmediato de lo sucedido y se disculpó.

