Skagen Falster Gen 6: con este smartwatch superpotente podrás responder a llamadas y escribir mensajes desde la muñeca

Valoración: Skagen Falster Gen 6

Durante una semana y media he probado el nuevo smartwatch Skagen Falster Gen 6, un todoterreno que es capaz de responder a llamadas telefónicas, escribir mensajes, controlar entrenamientos, medir las pulsaciones o efectuar pagos desde la muñeca.

Este dispositivo es capaz de ofrecer más funciones, pero antes de entrar en detalle, me gustaría mencionar sus características principales.

Características

Dimensiones : La esfera del reloj mide 42 milímetros.

: La esfera del reloj mide 42 milímetros. Exposición : 1,28 pulgadas AMOLED.

: 1,28 pulgadas AMOLED. SoC : Qualcomm Snapdragon desgaste 4100+.

: Qualcomm Snapdragon desgaste 4100+. RAM y almacenamiento: 1 GB de RAM + 8 GB de almacenamiento.

1 GB de RAM + 8 GB de almacenamiento. Batería : Carga rápida de 30 minutos para alcanzar el 80%.

: Carga rápida de 30 minutos para alcanzar el 80%. Audio y micrófono : Altavoz simple y micrófono único.

: Altavoz simple y micrófono único. Software : Usar SO

: Usar SO Sensores : Frecuencia cardíaca PPG, SpO2, acelerómetro, giroscopio, compass, alímetro, luz ambiental e IR fuera del cuerpo.

: Frecuencia cardíaca PPG, SpO2, acelerómetro, giroscopio, compass, alímetro, luz ambiental e IR fuera del cuerpo. Precio: 299 euros.

Diseño

La caja de Skagen Falster Gen 6 es bastante llamativa porque el smartwach se presenta a través de una tapa transparente para que el usuario pueda ver el dispositivo desde un primer momento.

El reloj tiene una esfera circular de metal con tres botones en el lado derecho, el cuerpo es bastante grueso porque la pantalla mide 42 milímetros y la correa son 20 milímetros a lo ancho. En mi caso, tengo el modelo con el brazalete de malla de acero inoxidable en tono gris carbón con cierre deslizante.

Su pantalla AMOLED de 1,28 pulgadas admite 326 PPP (píxeles por pulgada), existe la posibilidad de que siempre esté activa -consume más batería-, puede volverse lo suficientemente brillante como para verse debajo del sol. Además, hay varios modos de brillo automático e incluso uno manual.

Los colores del panel son de calidad y no reflejan según el ángulo de visión. También, la pantalla es táctil y se puede navegar por la interfaz con clics o deslizando el dedo.

El smartwatch incluye una serie de carátulas propias que se pueden personalizar, no obstante, algunas permiten cambiar los colores para ir a juego con la ropa que lleves puesta o mismamente con la correa.

Por otro lado, existen diferentes combinaciones de colores para el reloj. El producto está disponible en plateado, carbón y negro y las correas pueden ser de malla de acero inoxidable, silicona o piel.

Skagen Falster Gen 6. 20BITS

Software y sensores

Falster Gen 6 ofrece Wear OS by Google y es compatible con teléfonos iPhone y Android. Gracias a la plataforma Snapdragon Wear 4100+, los tiempos de carga son más rápidos, hay una gran capacidad de respuesta, el consumo de energía es más eficiente y la interfaz se mueve sin problemas.

Este modelo será compatible con la nueva actualización del sistema de Google, Wear OS 3, que se ha anunciado este año y se podrá instalar durante 2022.

En la parte trasera se encuentran los sensores habituales para rastrear el nivel de oxígeno en sangre, los pasos, la frecuencia cardíaca y el seguimiento por GPS. También posee una clasificación de 3 ATM, significando que puede soportar salpicaduras ligeras y la lluvia.

Contesta a tus llamadas o mensajes desde la muñeca

El reloj tiene tres botones del lado derecho funcionan de la siguiente manera:

Botón de arriba : Accedes a la pantalla donde se muestra tu actividad, horas de sueño, cardio fitness, oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca.

: Accedes a la pantalla donde se muestra tu actividad, horas de sueño, cardio fitness, oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. Botón del medio : Accedes al menú desplegable donde encontrarás los ajustes, linterna, agenda, contactos, cronómetro, entrenamientos, el tiempo, etc.

: Accedes al menú desplegable donde encontrarás los ajustes, linterna, agenda, contactos, cronómetro, entrenamientos, el tiempo, etc. Botón de abajo: Puedes activar el servicio NFC para pagar cualquier compra con el reloj.

En el mismo lado que acabo de mencionar hay un micrófono, mientras que en el izquierdo hay un altavoz. Estas dos herramientas sirven para contestar a las llamadas telefónicas desde la muñeca.

Tras probar este avance, he de decir que la calidad se podría mejorar. Las personas con las que he hablé me comentaron que se me escuchaba muy bajo a pesar de que el micrófono estaba muy cerca de mi boca y el volumen estaba al máximo.

También se pueden responder a cualquier notificación desde el propio reloj, ya sea con contestaciones automáticas, emojis, grabando el mensaje para posteriormente transcribirlo o escribiendo palabra por palabra.

Escribir en una pantalla tan pequeña puede resultar complicado por el nivel de precisión. Si la respuesta es corta, resulta bastante cómodo, por el contrario, es preferible sacar el móvil.

Batería

El reloj no ofrece una gran autonomía. La batería puede durar entre un día o dos, dependiendo del uso que se le dé, pero a comparación de otros smartwatch, considero que se podría mejorar. A pesar del inconveniente, la carga es rápida y otorga un 80% de batería en tan solo media hora.

El cargador es patentado y solamente se puede utilizar dicho modelo, además, no posee carga inalámbrica.

Skagen Falster Gen 6 y su cargador. 20BITS

Puntuación 20Bits: 7,5/10

Lo mejor: La comodidad de responder a un mensaje desde la muñeca y la posibilidad de recibir cualquier notificación.

​Lo peor: La calidad de las llamas y la autonomía.

