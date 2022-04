Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra 4G: una bestia hiper resistente en tu muñeca que compite codo con codo con los relojes de gama más alta

Valoración: Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra 4G

¿Quieres un reloj inteligente con el que no preocuparte en ningún momento sobre si va a sobrevivir a tu ajetreada vida? Desde luego, si eres muy troter, el Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra es una buena opción para ti.

Con certificación militar del ejército de Estados Unidos MIL-STD-810G, que le permite soportar temperaturas extremas, golpes, humedad y un uso intensivo, este smartwatch cumple con los más altos estándares de resistencia sin olvidar diseño ni funcionalidades.

Si tenemos que sacarle una pega, la cosa iría por su voluminosidad, ya que es un wearable contundente en cuanto a tamaño. Sin embargo, es bastante ligero para las dimensiones que tiene. Te cuento todo en este análisis.

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra 4G. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 47 x 48 x 12.3 mm

Peso: 41 g

Color: negro sombra

Materiales de la caja del reloj: acero inoxidable y nylon de alta resistencia con fibra de vidrio

Materiales pantalla: Corning Gorilla Anti-Fingerprint Cover Glass

Materiales de la correa: (solo en la versión 4G LTE) correa de piel intercambiable de 22 mm

Sistema operativo: Wear OS by Google

Procesador: Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plaftform with Mobvoi Dual Processor Sytem

Memoria: 1 GB de RAM 1GB y 8 GB de ROM

Pantalla: AMOLED a todo color de 1.4 pulgadas, resolución de 454x454 y 326 ppi, con función de siempre encendida

Conectividad en la versión 4G LTE: Bluetooth 5.0, Wi-Fi:802.11b/g/n

GNSS: GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS

Pagos NFC: sí, con Google Pay

Altavoz: sí

Micrófono: sí

Vibración: sí

Sensores: acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardiaca HD PPG, sensor SpO2, sensor de baja latencia, barómetro,

Batería: 577 mAh

Certificaciones: IP68 y MIL-STD-810G

Precio: 359,99 euros

Diseño elegante, pero rotundo

Hablamos de un reloj que no pasa desapercibido por su tamaño: mide 47 x 48 x 12.3 mm. Para que te hagas una idea, el Apple Watch Series 7 en la versión de la caja de 45 mm mide 45 x38 x 10,7 mm y el Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G en la versión de la caja de 46 mm mide 45,5 x 45,5 x 11 mm. Y ya hablamos de dos smartwatches bastante contundentes.

Sin embargo, a pesar de su volumen, no es un wearable pesado. Con solo 41 gramos, el TicWatch Pro 3 Ultra es un reloj bastante ligero y cómodo de llevar. No diré que no se nota que lo llevas, especialmente en mi muñeca, que no es excesivamente grande, pero tampoco es molesto. Es más una cuestión visual o estética que de peso. De hecho, por seguir con las comparaciones, el modelo de acero inoxidable del Apple Watch Series 7 pesa 51,5 gramos y el Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G 52 gramos, por lo que se encuentra bastante por debajo.

En cuanto a lo puramente estético, tenemos un reloj de esfera redonda de 47 milímetros y aspecto deportivo -lleva grabado en la misma caja alrededor de la pantalla un minutero-, con dos botones en el lado derecho.

Tenemos un reloj de esfera redonda de 47 milímetros 20BITS

La caja del smartwatch es de color ‘negro sombra’ y está hecha en acero inoxidable y nylon de alta resistencia con fibra de vidrio, según afirma la marca. Esto, unido al cristal Corning Gorilla Anti-Fingerprint Cover Glass de la pantalla, da como resultado un reloj muy resistente a golpes y arañazos. En este sentido, además, posee la certificación IP68 en cuanto a resistencia al agua.

Siguiendo con su carácter todoterreno, este nuevo smartwatch cumple el estándar de certificación militar estadounidense 810G (MIL-STD-810G), lo que le permite soportar “temperaturas extremas, humedad, radiación solar, golpes y bajas presiones (altitud)”, asegura la compañía.

Lo que tal vez no tenga tanto aguante es su correa. En la versión que yo he probado, la 4G LTE, la correa es de piel. Si bien por dentro parece que la resistencia será mayor, es posible que con el tiempo la parte exterior se aje. Yo lo he estado llevando durante algunas semanas y no he notado mucho deterioro, pero dependerá del uso y el cuidado que tengas. Lo bueno es que, como es habitual, se trata de un elemento intercambiable y podrás sustituirla.

En resumen y en líneas generales, aunque no es la estética por la que yo me decantaría porque me van más los smartwatches algo más pequeños y de tipo ‘urbano’, menos sport, creo que cuenta con un diseño bonito y, sobre todo y más importante, muy resistente. Para que puedas darle mucho trote. Me ha gustado especialmente el cristal y su tecnología antihuellas, que no se queda ni una marca por mucho que lo toques. Y la parte que menos es que tal y como está dispuesto invita a mover la parte donde está el minutero como en los típicos relojes deportivos, pero esta no se mueve -por desgracia para mi TOC-.

Una pantalla pro

El nuevo reloj inteligente de Mobvoi tiene, como decía, una caja circular de 47 milímetros y una pantalla con panel AMOLED de 1,4 pulgadas con 454 x 454 píxeles de resolución, lo que se traduce en 326 píxeles por pulgada.

Pero además tiene una particularidad: en realidad se podría hablar de que este wearable tiene dos pantallas, la AMOLED y la FSTN, una pantalla tecnología LCD de matriz pasiva de bajo consumo que podemos activar para ahorrar batería. Y como novedad ahora se puede elegir el color de esta pantalla -cuenta con 18 opciones de color diferentes-.

Buena potencia

Integra el procesador Snapdragon Wear 4100+ con 1 GB de memoria RAM para ejecutar de manera eficiente el sistema operativo Wear OS. Tiene 8 GB de almacenamiento para el sistema y las aplicaciones que queramos instalar de la tienda Play Store y es compatible con pagos NFC por Google Pay.

Para que estés al tanto de tu salud física y mental, el TicWatch Pro 3 Ultra te ofrece un amplio abanico de funciones para controlar tu salud. Estas funciones incluyen la monitorización, durante todo el día de la frecuencia cardiaca, incluida la detección de latidos irregulares o fibrilación auricular, para avisarte automáticamente si tus latidos son demasiado rápidos, demasiado lentos o irregulares. También cuenta con otras funciones extra como la medición de la fatiga mental y de detección de tu nivel de energía. Sobra decir que también analiza el sueño.

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra 4G 20BITS

El TicWatch Pro 3 Ultra está disponible para los usuarios a través de redes de telefonía móvil compatible con MultiSIM, que permitirá a los clientes seguir conectados con su reloj, incluso si no llevan el teléfono encima. Además de poder hacer y recibir llamadas, el reloj contará con todas las notificaciones inteligentes esenciales: podrás recibir y enviar mensajes, consultar alertas meteorológicas, ver tu agenda, leer las últimas noticias y controlar tu música favorita, etc.

Cuenta con más de 20 modos de entrenamiento profesional, con estadísticas en tiempo real y resúmenes de tus entrenamientos en la pantalla del reloj y en la aplicación móvil de Mobvoi.

Precisamente el tema de la aplicación es una de las peores cosas que tiene el reloj, ya que tendrás que bajar dos apps para poder gestionarlo, algo poco práctico.

Batería para no preocuparte

Si bien, como siempre, dependerá del uso que le des, según Mobvoi, con sus 577 mAh de batería el TicWatch Pro 3 Ultra ofrece distintas capacidades debido a su pantalla dual: hasta tres días de autonomía en el modo inteligente -con la pantalla AMOLED activa- y hasta 45 días en modo esencial -con la pantalla FSTN-.

Es decir, que con el modo de pantalla FSTN puedes despreocuparte totalmente y no pasar por un cargador en un mes y medio, según afirma la marca.

Resumen

Lo mejor: buena medición deportiva, capacidad de hacer llamadas y responder notificaciones, larga autonomía y resistencia todoterreno.

Lo peor: hay limitaciones en iOS, la carga del reloj es bastante lenta y te tienes que bajar al menos dos aplicaciones para gestionar el smartwatch.

