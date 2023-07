Si quieres que tu móvil dure más deberías hacer esto cada noche

La vida útil de los dispositivos es una de las cosas que más preocupa en relación con los móviles y cada vez buscamos que duren más, tanto la batería como su sistema operativo, entre muchas otras cosas.

Para ello, hay diferentes acciones que podemos realizar con nuestro smartphone y una de ellas es que, lo apaguemos de vez en cuando cada cierto tiempo o que, cuando nos vayamos a dormir, lo apaguemos durante toda la noche.

Esto no significa que si no realizamos estas acciones vaya a repercutir en algo realmente grave con nuestro móvil, sino que básicamente es una recomendación y algo conveniente. Pero que si no se toma en consideración, sí que puede afectar al rendimiento del teléfono.

Apagar el móvil por la noche

Numerosos expertos afirman que a la hora de irnos a descansar es positivo apagar nuestro dispositivo, ya que gracias a ello podremos dotar a nuestro móvil de beneficios de cara al largo plazo.

Si lo realizamos, podríamos alargar la vida de la batería, pues si lo ponemos a cargar mientras está sin usar, tendrá menos temperatura y será menos perjudicial, es decir, se calentará menos.

También nos ahorrará diversas distracciones y, cuando estemos durmiendo, no nos privará de nuestro merecido descanso. Además, que conseguiremos que se cargue más rápido al recibir absolutamente toda la energía del cargador.

Lo único malo de dejar nuestro móvil inoperativo es que, lógicamente, no podremos recibir llamadas o mensajes, sobre todo si estamos esperando alguna llamada importante o pendiente de algo relevante. Eso sí, se recomienda, al menos, apagar el dispositivo unos 20 minutos a la semana, aunque lo mejor sería justo al acostarse.

Modo avión o modo no molestar

Estas dos son otras alternativas si no deseas apagar tu dispositivo. Si que es verdad que con el modo avión, desaparecen todas las no tienes conexiones inalámbricas, incluyendo la de diferentes dispositivos de Bluetooth. También consumirá menos energía.

Por su parte, el modo no molestar permite quitar las alertas, llamadas y diferentes notificaciones para ahorrar batería. Lo mejor es que puedes programarlo para cuando desees que el móvil entre dicho modo.

