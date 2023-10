Qué sistemas operativos existen en el mercado de móviles: del codiciado iOS al recién llegado HyperOs

La estrategia de Xiaomi de cambiar MIUI por HyperOS ha puesto el foco en los sistemas operativos plasmados en los móviles. En 20bits repasamos qué software utilizan las grandes marcas de smartphones, apartado definido por el caso singular de Apple y por la adscripción mayoritaria al mundo Android.

iOS (Apple)

Fuera de Android habita Apple con iOS, sistema icónico que constituye una de las poderosas razones por las que lo que hacen los de Cupertino genera tanta fidelidad y entusiasmo. Los iPhone 15 han traído iOS 17, actualización que lleva aparejadas mejoras en las llamadas entrantes (la apariencia renovada, los pósters de contacto personalizados), más opciones para FaceTime, nuevas funciones en Mensajes y la curiosa En reposo (para usar el iPhone de varias maneras mientras se está cargando).

One UI (Samsung)

One UI 6 (Samsung)

One UI es la personalización de software basada en Android de Samsung. Aunque desde fuera atraer pero sin terminar de cautivar, desde luego satisface a los usuarios familiarizados. Al estar muy pensada para el ecosistema de aplicaciones y funciones propio presenta la contrapartida del carácter cerrado. One UI 6 trae novedades en lo referente al panel rápido (nueva disposición de los botones, acceso rápido a control de brillo), al bloqueo de pantalla o a la pantalla de inicio (arrastra y suelta con dos manos).

MIUI e HyperOS (Xiaomi)

Xiaomi siempre se ha asociado a MIUI, software con sus entusiastas y en el que conviven aspectos atractivos con otros menos convincentes. Una circunstancia que va a cambiar porque MIUI 14, la versión ahora extendida en Xiaomi, Redmi y POCO, evoluciona para convertirse en HyperOS, sistema introducido de momento en China de la mano de los Xiaomi 14. El salto comenzará a ser una realidad en los móviles españoles a principios de 2024.

Android (Google)

Los móviles Google Pixel implican el uso de Android puro, con los alicientes que ello conlleva. El Pixel 8 Pro y el Pixel 8 han llegado con Android 14 y con un especial énfasis en las funciones de Inteligencia Artificial. Además de en las opciones de edición de fotos se manifiesta en aspectos como las mejoras en Traducción Instantánea y el mayor filtrado de las llamadas de spam.

MagicOS (Honor)

Honor da su denominación Magic a sus smartphones insignia y a su sistema operativo. A falta de ver el recorrido que ofrecerá MagicOS 8.0, la versión MagicOS 7.1 constituye una personalización Android atrayente a la que no obstante le falta un poco de depuración.

Nothing OS (Nothing)

Nothing OS, la personalización de la marca británica Nothing, ha sorprendido y seducido por su vocación de plasmar un Android puro y por sus detalles distintivos, rasgos que ha potenciado en Nothing OS 2.0, capa que escenifica una nueva y potente identidad visual.

EMUI y HarmonyOS (Huawei)

Los móviles Huawei operan en España con EMUI (caso del flamante P60 Pro, una de sus últimas incorporaciones, con EMUI 13.1), software que no puede disponer de los servicios de Google. El factor supone una barrera, si bien la marca china está haciendo un fuerte esfuerzo en funciones y servicios alternativos (Petal Search, App Gallery, Petal Maps…) que modulan y dan la vuelta a los conceptos conocidos. Sus smartphones lanzados en China funcionan con HarmonyOS.

ColorOS (OPPO)

ColorOS es uno de los sistemas operativos vinculados a Android que suelen agradar. OPPO presentará, en principio, ColorOS 14 en noviembre. La evolución de su sistema traerá aspectos llamativos en IA y en funciones orientadas a la salud.

OxygenOS (OnePlus)

El software de OnePlus ha estado siempre entre los que más seducen a los usuarios Android. La integración en OPPO hacía temer que perdiera su identidad en este aspecto, si bien la está manteniendo, como en otros ámbitos dentro de todo lo que comparten. Con sus matices propios, ambos sistemas guardan bastantes similitudes. El plegable OnePlus Open ha entrado en escena con OxygenOS 13.1.

Realme UI (Realme)

Otra de las capas Android interesantes al guiarse por lo intuitivo y lo limpio es Realme UI (en el mercado europeo; sus móviles para el mercado asiático están bastante más 'cargados' al amoldarse a los gustos de allí). Realme pertenece al mismo grupo que OPPO y OnePlus, lo que asoma en el software y otros elementos. El Realme 11 Pro+ y el Realme 11 Pro vinieron con Realme UI 4.0.

Funtouch OS (Vivo)

Funtouch OS 14 (Vivo)

Menos conocido que otros, Funtouch OS es el sistema operativo de Vivo. Un software correcto pero que al menos en Funtouch OS 13 presentaba margen de mejora. La marca china acaba de lanzar Funtouch OS 14, versión para Android 14 con elementos como Smooth Envision, que depara una experiencia más fluida, y una función multitarea mejorada.

