Xiaomi anuncia su nuevo sistema operativo HyperOS: cómo funciona, qué móviles lo llevarán y cuándo llega a España

Xiaomi quiere jubilar a su sistema operativo MIUI, tras 13 años de desarrollo, para dar la bienvenida a uno nuevo al que ha apodado HyperOS. La marca asiática ha anunciado que no solo ofrecerá un software para móviles, sino que también está trabajando en otro que podría llegar a más de sus productos, como sus Smart TV, sus relojes inteligentes, o incluso el coche eléctrico del que ya hay algunos adelantos.

La empresa es conocida por traer a España y otros muchos países dispositivos con lo último en tecnología a precios asequibles y, ahora, pretende renovar la experiencia de usuario. Según lo que se ha contado, Xiaomi ha pensado en un software que estará basado en Android, HyperOS, que reemplazará a MIUI; y Vela, un sistema operativo de desarrollo propio.

De momento, la compañía china no ha confirmado estos proyectos, pero el CEO, Lei Jun, sí que ha publicado al respecto en su cuenta de X (antes Twitter). Aunque todavía se desconoce cómo será HyperOS, el dirigente ha adelantado que estará en los próximos Xiaomi 14, que llegarán a finales de año o principios de 2024.

¿HyperOS llegará a los dispositivos actuales de Xiaomi?

Lei Jun no ha comentado si HyperOS estará disponible para los aparatos de Xiaomi que están actualmente en el mercado. De no ser así, ¿la firma dejará de dar soporte a MIUI o no? Si la respuesta es no, es posible que los consumidores opten por adquirir nuevos modelos, ya que, al dejar de haber actualizaciones, podrían dejar de ser seguros y serían más vulnerables a ciberataques.

Un acercamiento de Xiaomi a Occidente

Por lo general, todos asociamos MIUI a Oriente. De hecho, pese a usar Android de base, Xiaomi ofrece apps orientadas al mercado asiático con su software y esto se puede ver en los logos, los fondos de pantalla de pago, etc.

HyperOS recuerda más a la tecnología que llega del otro lado del planeta, por lo que con la renovación posiblemente estén buscando acercarse más a sus consumidores europeos.

La compatibilidad de HyperOS de Xiaomi

Al pretender que su nuevo sistema operativo esté disponible en más productos, Xiaomi estaría trayendo su propio ecosistema para que la mayoría de sus dispositivos sean compatibles entre sí. Por ejemplo, sus relojes, que hasta ahora tenían distintos sistemas (Zepp, WearOS, etc.), tendrían uno solo que compartirían con la app que maneja el televisor u otros aparatos del fabricante.

