Motorola lanza en España ThinkPhone, un móvil gama alta con la influencia clara de Lenovo

Motorola ha lanzado en España, junto con Lenovo, el nuevo ThinkPhone, que ya está en el mercado por 999 euros y que asegura un ecosistema "sencillo" y "experiencias únicas" en la integración con los PC, además de múltiples soluciones útiles para el ámbito empresarial con la app Ready For.

Así lo ha anunciado la compañía de teléfonos móviles en un evento de lanzamiento con la prensa, celebrado este martes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en Madrid. Esta colaboración entre Lenovo y Motorola pretende integrarse en el entorno laboral como "la mejor solución" sin alejarse de las características más competentes en cuanto a dispositivos móviles del mercado.

Se trata de un smartphone que ofrece la potencia del procesador Snapdragon 8 Gen 1, que incluye una memoria RAM de 8 o 12 GB y una capacidad de almacenamiento a elegir entre 128, 256 o 512 GB. En cuanto a conectividad, ofrece compatibilidad con WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 5G y puerto USB-C.

Una de las características destacables es su diseño, enfocado a la gama de productos Think, que sigue la línea y composición de otros dispositivos como el ThinkPad. Su composición se basa en materiales "altamente resistentes" contra golpes y arañazos con aluminio de aviación y aramida. También cuenta con la certificación frente a polvo y resistencia a líquidos IP68.

En cuanto a su pantalla, también ofrece resistencia contra golpes, ya que está elaborada con el cristal protector Gorilla Glass Victus. Asimismo, incluye un panel OLED de 6,6 pulgadas con resolución FHD+ (2400 x 1080) y una tasa de refresco de 144 Hz.

La cámara se compone de tres lentes; la principal de 50 megapíxeles (MP) con estabilización óptica de imagen se completa con una cámara secundaria ultrawide de 13 MP y un sensor de profundidad. Sin embargo, su cámara frontal, de una sola lente, es de 32 MP.

Por otra parte, otro de los puntos a destacar es su batería, que tiene una potencia de 5.000 mAh, además de una carga rápida de hasta 68W y una carga inalámbrica de 15W. Según ha indicado la compañía, con 15 minutos de carga se consigue "más de la mitad de la batería". Una de las novedades es el diseño de su cargador que ha disminuido el tamaño y el peso para "facilitar el transporte".

Este smartphone profesional funciona con un sistema operativo basado en Android 13 que, según destaca Motorola, es posiblemente la capa de Android "más limpia y pura del mercado". Igualmente, asegura cuatro años de parches y actualizaciones de 'software', así como cuatro años de garantía para el dispositivo.

En cuanto a otras características, el ThinkPhone ofrece la función de desbloqueo táctil mediante un sistema de huella digital en la pantalla, así como un soporte de carga inalámbrica. También incluye la posibilidad de añadir una funda de 'privacidad', que protege el contenido de la pantalla con una película que vuelve la pantalla opaca cuando se mira desde los laterales.

El ThinkPhone ya está a la venta, en color negro, en las tiendas web de Lenovo y Motorola en España por un precio de 999 euros. Además, tal y como ha informado Motorola, este dispositivo buque insignia tendrá una duración en el mercado de alrededor de 18 meses.

Integración con el mundo PC

De entre todas las características del ThinkPhone, lo más destacable es su perfil enfocado al mundo profesional y las funciones empresariales. Tal y como ha manifestado Motorola se trata de la "integración y sinergia" con el ordenador de trabajo, pantallas y el entorno laboral, permitiendo "impulsar la productividad al máximo".

Para conseguir esta sinergia, el 'ThinkPhone' ofrece conectividad 'Think 2 Think' que, junto con la aplicación 'Ready For', permite sincronizar el smartphone y el ordenador con un amplio paquete de herramientas. Una de ellas ofrece la posibilidad de conexión instantánea cuando ambos dispositivos están cerca a través de conexión WiFi.

En base a ello, también posibilita opciones como la de utilizar la cámara del ThinkPhone como webcam para reuniones. De esta forma, las reuniones telemáticas tendrán una mayor calidad de imagen de vídeo. Además, integra una función de seguimiento del movimiento con inteligencia artificial, que sigue la voz del orador para mantenerlo en todo momento en el centro de la imagen.

Aunque es compatible con cualquier ordenador Windows, está pensado para ser "la pareja perfecta" del ThinkPad. De hecho, el botón rojo que integra el smartphone en el lateral izquierdo es un guiño al botón rojo central del teclado de los ordenadores. En este caso, sirve como un acceso directo configurable para, por ejemplo, según las veces que se presione o el tiempo que se mantenga presionado, abrir distintas apps.

Otra de las herramientas con más utilidad es la de archivos compartidos, con la que el usuario podrá transferir archivos entre el ThinkPhone y el ordenador "sin complicaciones". Con esta función, los archivos del smartphone se abren en el ordenador como una carpeta de archivos más y permite transferir documentos de cualquier tipo de un dispositivo a otros solo "arrastrando y soltando".

El teléfono se concibe como una "extensión del ordenador", según Motorola. Así, la aplicación 'Ready For' también permite un portapapeles unificado, con el que se pueden transferir texto, imágenes o, incluso vídeos, simplemente pinchando en la opción de copiar en el móvil una vez seleccionado el archivo y, tras ello, pulsando en la opción de pegar en el ordenador. Así, un texto que el usuario haya leído desde el móvil, lo podrá pegar directamente en el ordenador.

También disponen de notificaciones unificadas, que aparecen en el centro de actividades de Windows, como llamadas, mensajes o correos. Igualmente, otra función posibilitad utilizar las pantallas como escritorio a través del ThinkPhone, mostrando cualquier aplicación del teléfono en pantalla.

Seguridad

Por otra parte, el ThinkPhone también ofrece varias funciones de seguridad de la mano del conjunto de soluciones ThinkShield, una herramienta diseñada para ofrecer seguridad en el ámbito empresarial, así como gestión de dispositivos y despliegue, servicios y productividad. El dispositivo integra algunas funciones ThinkShield de forma gratuita, pero para obtener el conjunto de soluciones completo se ha de solicitar mediante suscripción de pago.

Dentro de ThinkShield se encuentra la aplicación Moto Secure, centrada en funciones de seguridad y privacidad, para que toda la información clave del trabajo o la empresa que esté en el dispositivo se mantenga segura. Así, permite herramientas como la carpeta segura, en la que los archivos reciben una capa extra de protección con una clave PIN.

Otra herramienta se basa en bloquear la opción de deshabilitar la conexión para casos en los que, por ejemplo, el usuario sufre un robo del dispositivo. También incluye una función de codificación PIN que cambia la posición de los números en pantalla a la hora de ingresar una contraseña o clave de desbloqueo.

Por su parte, con Moto KeySafe se permite al usuario aislar los códigos PIN, las contraseñas y otras claves y datos integrados en el dispositivo.

En cuanto a las herramientas de seguridad que integra de forma gratuita, se basa en varias capas de seguridad destacando la integración del chipset de ThinkPhone dedicado especialmente a seguridad de este dispositivo. También aprovecha todo el bloque de seguridad de Google, según han detallado desde la compañía.

Otra de las funciones que se pueden contratar es Motocare, con la que Motorola ofrece soluciones a medida en caso de algún incidente con el dispositivo. Incluso, con la opción premium de Motocare, existe un servicio de reparación 24 horas bajo demanda.

