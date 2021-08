La escritora Noah Higón vuelve a oír gracias a un implante coclear: ¿cómo funciona este aparato?

Noah Higón Bellver, una chica de 23 años y autora de la obra ‘De qué dolor son tus ojos’, ha publicado en redes sociales un vídeo de cómo vuelve a oír gracias a un implante coclear. Su tuit es un ejemplo más de lo que la tecnología aplicada al campo de la medicina puede lograr hacer para ayudar a las personas.

La joven es una jurista y politóloga que tiene hasta 7 enfermedades raras. En octubre del año pasado, Higón explicó por su cuenta de Twitter que había pasado por la UCI y había tomado medicación para hacer frente a la sepsis, una enfermedad que produce una infección que da una respuesta anormal en el organismo.

A causa de ello, perdió la capacidad de audición de su oído izquierdo y parte de la de su oído derecho. Sin embargo, ahora, gracias a un implante coclear puede volver a oír, y así lo ha mostrado en un emotivo vídeo.

El implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que permite escuchar a las personas sordas o con dificultades auditivas. Este aparato no es lo mismo que un audífono y se implanta mediante una cirugía en la cóclea del oído.

Las paredes de la cóclea tienen células que vibran con el sonido, lo descodifican y lo transmiten al nervio aditivo. No obstante, cuando un oído pierde su capacidad auditiva, el implante coclear es el que a través de electrodos envía la información al oído interno. Así, sustituye el funcionamiento de las células ciliadas.

Este tipo de aparatos no son una garantía de éxito, depende de cada persona, pero parece ser que en el caso de Higón todo ha salido bien. Pese a ello, Carmen Jáudenes, directora de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, explica que con el implante coclear no se oye igual que cuando se hace de forma natural. Higón lo ha explicado en un tuit:

En estos momentos Loli soy yo. #ImplanteCoclear pic.twitter.com/6XCIp07VwR — Noah Higón Bellver (@nh487) August 6, 2021

Jaúdenes también especifica que el sonido que se escucha tiene un deje “metálico”. Según ella, el lenguaje se comprende bien, pero se trata de una aproximación y no sustituye a la escucha natural. A pesar de ello, los avances tecnológicos no dejan de sorprendernos y la calidad de los implantes no deja de evolucionar. Actualmente, existen hasta modelos con Bluetooth y con baterías recargables.

