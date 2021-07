BRAVO, una neuroprótesis que lee señales del cerebro y las traduce en palabras, ha devuelto el habla a un paciente con parálisis

Un grupo de investigadores de la Universidad de California San Francisco (UCSF) ha desarrollado una neuroprótesis que tiene la capacidad de detectar las señales del cerebro y transcribirlas en palabras en una pantalla. Se trata de un dispositivo que podría facilitar la comunicación de las personas, debido a que un paciente con diversas parálisis realizó la primera prueba dando resultados garantizados.

Pleno éxito con el primer paciente

El objetivo de esta gran innovación es interpretar las señales que están destinadas a controlar los músculos del sistema vocal para comunicarse. Por consiguiente, así ha nacido el estudio BRAVO (Brain-Computer Interface Restoration of Arm and Voice) con la participación del primer paciente que sufrió un derrame cerebral que perjudicó a la conexión entre su cerbero, tracto vocal y extremidades.

Debido a la limitada movilidad que posee, a día de hoy se comunica con un puntero sujeto a una gorra para señalar las letras de la pantalla. Además, trabajó con los investigadores para desarrollar un vocabulario de 50 palabras sencillas para formar frases cortas, de esta manera, será más fácil emplear pocas palabras para que sean reconocidas a partir de la actividad cerebral mediante algoritmos.

El funcionamiento del mecanismo

Edward Chang, neurocirujano de la UCSF, implantó una guía de electrodos de alta densidad sobre la corteza motora del habla del paciente para analizar la actividad neuronal de su cerebro en cada una de las sesiones que realizaba. Es decir, las redes neuronales se encargaban de identificar los patrones de la actividad que están vinculados a las palabras.

Según los investigadores, este modelo tiene la capacidad de decodificar hasta 18 palabras por minuto con una precisión de hasta el 93%. De momento, este grupo seguirá estudiando este avance para poder incluirlo en más pacientes y así aumentar el número de palabras.

El estudio se ha publicado en New England Journal of Medicine y Edward Chang afirma que “esta es la primera demostración exitosa de decodificación directa de palabras completas a partir de la actividad cerebral de alguien que está paralizado y no puede hablar”.

