Los jóvenes ya no quieren Android: cómo Apple logra ser el rey de los móviles a pesar de sus altos precios

Los iPhone están triunfando muy por encima de los Android entre los jóvenes de Estados Unidos. Según un estudio del banco de inversión Piper Sandler del que se han hecho eco en Wall Street Journal (WSJ), el 87% de los adolescentes del país con teléfono tienen uno de Apple y afirman que el próximo móvil que comprasen también sería de la marca de la manzana.

El medio de comunicación estadounidense ha recopilado el testimonio de varios usuarios de entre 15 y 22 años y sus padres, para que cuenten su experiencia y entender el motivo por el que los móviles con software Android parece ser cosa de adultos. El primer ejemplo que ponen es el de Deb Harrison, una madre de Hudson Valley (Nueva York), que compró a su hija menor Kira, de 15 años, un iPhone 11 porque no quería ser "la rara" de su grupo de amigas. Su hijastro, Justice, de 16, prefirió un Motorola One 5G UW (Android), pero Harrison señalaba que sus amigos tenían smartphones iOS: "Se burlarán de él por no tener uno", aunque a él no le importa.

Melissa Jones, exprofesora de Lebanon (Indiana), explica en WSJ que, en TikTok, hay bastante contenido en el que se comparan ambos sistemas operativos y el creado por Google suele ser el blanco de bromas. La antigua maestra asegura que lo más importante entre los estudiantes es tener uno de los últimos smartphones y actualizado y que muchos jóvenes asocian los Android con tecnología anticuada y con personas más mayores, por muy nuevo que sea el modelo.

La creencia de Jones no parece muy descabellada si tenemos en cuenta algunos comentarios que se ven en redes sociales. En WSJ, destacan un vídeo publicado en abril por Abdoul Chamberlain, un usuario de TikTok con 3,4 millones de seguidores, de 20 años, en el que dice lo siguiente: "¿Me estás diciendo que en 2023 todavía tienes un Android? Debes tener al menos 50 años". El defensor de iOS afirmaba que los iPhone tenían mejores cámaras y duración de la batería.

Según Statcounter, un sitio de análisis de tráfico web, el mercado general de teléfonos en EEUU es un 57% de Apple y un 42% de Android y los datos se vuelven más preocupantes para el segundo conforme más se reduce la edad de los encuestados. Por suerte para Google y todos los fabricantes que usan su sistema operativo, esta tendencia solo está presente en el citado país norteamericano. Los datos mundiales (también recogidos por Statcounter) muestran que los smartphones de Android cuentan con una cuota de ventas del 71% frente al 28% que prefieren iOS.

No obstante, los datos de Estados Unidos podrían estar vaticinando un cambio en la tendencia en el resto del mundo. Un usuario que se hace llamar en X (Twitter) @TuAppleMundo compartió un video de un concierto de Saiko en el que la mayoría del público, de entre 16-25 años, tenía iPhone entre sus manos.

A pesar de que los iPhone tengan fama de ser móviles caros, hay datos que invitan a pensar que podrían no serlo tanto. Por ejemplo, un informe publicado el año pasado por SellCell calculaba que los iPhone eran los modelos que menos se desvalorizaban una vez comprados. Eso los convierte en una buena opción si consideramos la idea de venderlo en el mercado de segunda mano cuando se quiera cambiar de dispositivo. Asimismo, los usuarios pueden adquirirlo reacondicionado en plataformas como BackMarket, más barato que comprarlo nuevo, pero como si lo fuese.

