Polémica con los nuevos iPhone 15: cumplir con la normativa europea en el cable de carga podría salir caro a los usuarios

Como es habitual en la compañía de la manzana mordida, este martes, de tapadillo y sin aviso, nos entraba a los periodistas el esperado correo electrónico que anuncia la keynote más importante del año en Cupertino: la de septiembre, vuelta a los estudios para algunos, regreso al trabajo para otros y sinónimo de nuevos iPhone para todos.

Sí: la generación iPhone 15 está a la vuelta de la esquina. Concretamente Apple nos convoca el próximo martes 12 de septiembre, desde las 19:00 hora peninsular española, a su evento de presentación. No nos dicen, claro, que sea la nueva familia de sus smartphones la que va a protagonizar la cita. Pero todos sabemos que así será.

Hasta aquí todo podría ser un día más en la oficina, sin embargo, la revelación de la fecha de la keynote de Apple ha venido acompañada de una filtración que ha despertado bastante polémica. Hablamos del cable de carga de los inminentes iPhone 15.

Los nuevos cables de carga de Apple

Como sabes, el pasado mes de octubre el Parlamento Europeo aprobó la normativa que obliga a los fabricantes de móviles, tabletas y cámaras a usar un cargador universal a partir de 2024.

Básicamente, esta medida era un golpe sobre la mesa de Europa a Apple, que era prácticamente la única firma que todavía no se había pasado al puerto de carga USB-C en sus dispositivos —y no digo el único por si existe alguna marca extraña que todavía no lo hubiera hecho, que entonces estaría el típico resabido que me replicaría la afirmación con un mordaz comentario—.

Así, por ley, los de Cupertino tenían que cambiar el mítico puerto Lightning por uno USB-C en sus nuevos iPhone 15.

No obstante, y como ya sabemos que ‘hecha la ley, hecha la trampa’, parece que desde Apple han encontrado la manera de que este cambio no suponga un enorme desfalco en sus también enormes arcas. De hecho, incluso, la compañía podría sacar tajada.

Hace algunos meses, la descubridora de secretos ShrimpApplePro afirmó en X (Twitter) que Apple estaba fabricando cables USB-C con certificación MFi (Made for iPhone). En ese mismo hilo explicaba que “los cables sin MFI estarán limitados por software en datos y velocidad de carga”.

Dado que Europa obliga a incluir un conector USB-C, pero no dicta especificaciones técnicas en la legislación, parece que la jugada de Apple será utilizar un cable de bajo rendimiento.

El popular investigador ‘Majin Bu’ ha filtrado que el cable USB-C que incluya en la caja el iPhone 15 será más resistente, más grueso, sin certificado MFi, con 16 pines, con 1,6 metros de longitud y con velocidades USB 2.0 con 20V y 3A. Aunque no descarta la posibilidad de que los modelos Pro alcancen velocidades USB 3.0.

En definitiva, hablamos de un cable de transferencia lento para las expectativas que pudieran tener los usuarios para el iPhone 15: con USB 2.0 la velocidad de transferencia se limita a 480 Mbps, mientras que con Thunderbolt alcanzarían hasta 40 Gbps.

¿Una estrategia para que compremos mejores cables?

Otro rumor sugiere que Apple vendería otro cable USB-C por separado para ofrecer una mayor velocidad de transferencia.

La probadora de productos Kosutami mostraba un supuesto cable de transferencia de datos para iPhone 15 Pro que se vende por separado, con carga de hasta 120 W, con velocidad de carga de 40 Gbps gracias al soporte USB4 Gen 2 y con una longitud de 0,8 metros.

¿Harían algo así en Cupertino? No creo que esto sorprenda a nadie… al final sería otra vez más Apple simplemente siendo Apple —¿recuerdas cuando te echabas las manos a la cabeza porque Tim Cook anunciaba un iPhone sin cargador incluido en la caja? ¿Y que, con el medioambiente como excusa razonable, vendían aparte su cargador USB-C de 20 W por 25 euros?—.

