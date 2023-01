El robot humanoide ATLAS sube de nivel para trabajar junto a personas en el mundo real

Los robots de Boston Dynamics ya han demostrado que pueden hacer parkour o bailar al ritmo de BTS, el grupo de K-Pop con miles de millones de reproducciones en YouTube. Recientemente, la marca ha querido compartir más de lo que son capaces de hacer sus robots bípedos ATLAS.

En los nuevos vídeos que la marca estadounidense ha publicado, muestran la forma en la que sus robots humanoides podrían trabajar en colaboración con trabajadores del sector de la construcción. Los ATLAS utilizan cámaras de detección de profundidad y color y procesamiento inteligente de imágenes que, tal y como se ve en las demostraciones, les permite agarrar objetos, moverse con equilibrio por sitios poco seguros y ayudar a los empleados humanos en su trabajo.

En concreto, los vídeos enseñan a un ATLAS usando una tabla de madera como puente entre una caja y un andamio para transportar una bolsa con herramientas a un trabajador. Para volver al suelo, es capaz de empujar una caja de madera de su tamaño para que le sirva de escalera.

La forma de actuar de ATLAS es idónea para llevar a cabo actividades rutinarias del sector de la construcción, como traer o guardar herramientas, para agilizar el trabajo. Sin embargo, es innegable que un humano no podría recrear lo que el robot hace por motivos de seguridad. Por ejemplo, la máquina no lleva casco, no usa botas con punta de acero, lanza las herramientas en vez de tratarlas con cuidado, corre y derriba objetos.

