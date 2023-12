Así es Dragon Firefighter, el 'robot-dragón' controlado por inteligencia artificial que apaga incendios

Un grupo de científicos de la Universidad de Osaka y la Universidad de Tohoku (ambas ubicadas en Japón) ha desarrollado un robot inspirado en dragones voladores que es capaz de apagar incendios gracias a una manguera de cuatro metros de largo que puede cambiar de forma.

Este androide se llama Dragon Firefighter, ayuda a extinguir incendios que son demasiado peligrosos, puede cambiar de forma y orientarse hacia las llamas gracias a una unidad de control, está conectado a un camión de bomberos con un depósito de agua de 14.000 litros, su manguera puede volar a dos metros del suelo mediante ocho chorros de agua controlables, sus boquillas lanzan agua a una velocidad de 6,6 litros por segundo, y posee una cámara convencional y otra de imagen térmica en la punta de la manguera para localizar las llamas.

Primeras pruebas

El robot Dragon Firefighter recibió su bautismo en la ceremonia de apertura de una cumbre mundial de robots celebrada en septiembre de 2021 en Fukushima. Además, apagó con éxito la llamada ceremonial, que estaba formada por varias bolas de fuego encendidas por otro androide, a una distancia de cuatro metros.

¿Cuándo se podrá usar en situaciones reales?

A pesar de que hace dos años se puso a prueba, los científicos detallan en la revista Frontiers in Robotics and AI que, gracias a la inteligencia artificial, el robot está analizando las lecciones aprendidas durante dicha demostración para mejorar sus capacidades, no obstante, es importante mencionar que se trata de un prototipo.

Por otro lado, Yuichi Ambe, investigador del proyecto, estima que tardarán "unos diez años más en desplegar el robot en escenarios reales de lucha contra incendios", añadiendo que el principal reto será ampliar su alcance más allá de los diez metros.

Otros inventos con inteligencia artificial para apagar incendios

Unos investigadores del National Robotarium de Edimburgo idearon un casco con inteligencia artificial para guiar a los bomberos en entornos repletos de humo, de esta manera, pueden salvar vidas y apagar el fuego de una forma más 'sencilla'. Este dispositivo pesa menos de 1,3 kilos, está diseñado con piezas que se pueden adquirir a un precio razonable y cuenta con sensores, cámaras térmicas y tecnologías de radar; asimismo, gracias al casco, los

El casco tiene sensores, cámaras térmicas y tecnologías de radar. National Robotarium vía Twitter

Por otro lado, un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur utiliza señales inalámbricas e inteligencia artificial para identificar con precisión las situaciones peligrosas de incendio. Es decir, los ingenieros han desarrollado un nuevo sistema de detección que podría salvar vidas al monitorear los cambios en las señales de WiFi a medida que pasan por el aire, así pues, analiza los cambios detallados en el entorno —como la temperatura y el humo—.

