Con este dispositivo podrás mejorar tu conexión WiFi en cualquier espacio

Dentro de no mucho tiempo lo más probable es que, en la mayoría de viviendas, tengamos multitud de dispositivos inteligentes o incluso que una gran cantidad de ellas lo sean al 100%, y que nos hagan la vida más cómoda y fácil. Para ello, se necesita una buena y rápida conexión a internet, y para mejorarla existe un dispositivo llamado WiFi Mesh.

¿Qué es Wifi Mesh?

En los hogares, elementos como los ordenadores, smartphones y diferentes dispositivos están conectados a un router, el cual gestiona todo el tráfico en línea, pero puede ser que también presente algún tipo de limitación como en la velocidad o cobertura. Una de las causas de esto podría ser que el router no se coloca en una zona adecuada y seguramente lo hagamos donde no moleste o detrás de algún objeto para que no se vea.

Una de las soluciones puede ser no colocarlo alrededor de objetos que puedan interferir la señal o ponerlo en algún lugar más elevado y de esta manera no tener este problema. Aunque también se puede optar por una opción distinta como el colocar uno o varios repetidores WiFi para que amplíen la cobertura.

WiFi Mesh consiste en un tipo de red doméstica que conecta varios puntos de acceso dentro de una red y permite obtener una gran cobertura y buena transmisión de datos, con lo que se puede obtener una conexión más estable en el hogar, según explican desde Devolo, compañía propietaria del artilugio.

¿Cómo funciona WiFi Mesh?

Este artilugio utiliza el router y unos adaptadores que se vinculan para que todos los puntos de acceso sean compatibles con el mismo nombre y contraseña de WiFi. Eso hace que tengan una conexión fluida y que los dispositivos asociados estén conectados al punto de acceso que mayor cobertura tenga.

Incluso para mejorar el rendimiento del WiFi, la red cambia automáticamente entre las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz, dependiendo de cuál sea la más adecuada para las conexiones y obtener la mayor velocidad posible para un mejor rendimiento del internet. El Wifi Mesh tiene una configuración Powerline y solo se necesita un enchufe libre para su uso.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.