Cómo detectar reseñas falsas de Amazon durante Prime Day 2022

El Amazon Prime Day se celebra los días 12 y 13 de julio. Miles de dispositivos electrónicos rebajarán sus precios para que los usuarios puedan comprarlos, pero, ¿debemos confiar en todas las reseñas que vemos por Amazon?

A pesar de que miles de personas comentan sobre un producto y dicho comercio electrónico minimiza la presencia de las opiniones falsas, todavía están presentes en Internet.

Algunos de los consejos para detectarlas son: leer con atención el lenguaje que sea excesivamente promocional, revisar las reseñas repetidas, comprobar el tono genérico, utilizar webs para chequearlas, verificar las marcas de tiempo, hay traducciones mal hechas, y examinar las faltas de ortografía y gramaticales.

Por otro lado, las 'Compras Verificadas' son los criterios de clientes que Amazon identifica y demuestra como compradores reales del dispositivo.

Este ecommerce ubica la etiqueta 'Compra Verificada' encima del comentario que ha escrito el usuario, no obstante, hay reseñas que no poseen esta marca porque Amazon todavía no ha podido verificarlas como reales.

Si no confías plenamente en la plataforma, la extensión Fakespot detecta los productos falsos en Google Chrome, Mozilla Firefox o aplicaciones para iOS y Android. Para usar esta herramienta es necesario conceder los permisos 'leer y modificar los datos de los sitios que visites' y 'conocer tu dirección de correo electrónico',

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.