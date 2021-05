Atajos del teclado de Windows 10 que te ayudarán a ahorrar tiempo y trabajar de manera inteligente

¿Has perdido mucho tiempo encontrando enlaces webs que no encontrabas en tus pestañas, copiando y pegando textos, o no has llegado a pensar en algún atajo a la hora de escribir? En las siguientes líneas podrás leer varios trucos que se pueden emplear en Windows 10.

Administración de varias pestañas abiertas

Cuando tienes un montón de pestañas abiertas y necesitas encontrar uno de los archivos del escritorio, debes presionar la tecla de Windows + D para ocultar las ventanas activas. Una vez que se haya encontrado lo deseado, deberás presionar las mismas teclas para volver al principio. No obstante, si solo deseas echar un vistazo al escritorio de tu ordenador para ver qué documentos tienes, deberás pulsar la tecla de Windows + coma (,) para analizar los iconos.

Seguramente habrás pasado por el momento de que tienes varias pestañas y no encuentras la página que necesitas. Ahora puedes desplazarte de izquierda a derecha gracias a las teclas Ctrl + Tab para hallar el enlace.

Cómo abrir el portapapeles

Otro método de copiar y pegar es el nuevo portapapeles de Windows 10 que consigue almacenar varios elementos copiados para facilitar su acceso. Para ello, haz clic en las teclas Windows + V para ver la lista de elementos copiados recientemente y te evitarás repetir la misma tarea todo el rato.

Bloquea tu ordenador

Si quieres bloquear tu dispositivo porque has dejado de usarlo o para cambiar de usuario, presiona las teclas Windows + L.

Abrir el explorador de archivos

Si presionas la tecla Windows + E se abre el explorador de archivos para mover documentos a varias carpetas, a pesar de que tengas ancladas a la barra de tareas algunos accesos directos.

Facilidad a la hora de escribir

Las teclas Windows + H pueden llegar a ser útiles para que el ordenador te empiece a escuchar, de esta manera, podrás generar respuestas rápidas a correos electrónicos o a mensajes.

Para acceder al panel de emoji, mantén presionado la tecla de Windows + punto (.) para ver la lista de emoticonos disponibles.

Cómo hacer una captura de pantalla

Si quieres capturar una parte o la pantalla entera, haz clic en las teclas Windows + Shift + S para hacer una fotografía de lo que desees.

Abrir la configuración del ordenador

¿Quieres cambiar los ajustes de tu dispositivo o desinstalar un programa? Presiona Windows + I para abrir el menú de configuración y empezar a personalizar tu dispositivo.

¡Si conoces algún truco más no dudes en dejarnos un comentario debajo de la noticia!

