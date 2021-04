Cómo programar el apagado automático de tu ordenador con Windows 10

Automatizar tareas es algo que resulta de lo más útil, ya que nos permite despreocuparnos de hacer las cosas de manera manual y poder enfocarnos en otras tareas sin necesidad de estar pendientes ni llevarlas a cabo nosotros mismos. Probablemente te hayas dejado el ordenador encendido en muchas ocasiones sin querer, pero ¿No te gustaría que tu PC se apagase de manera automática? Lo cierto es que desde Windows 10 tienes la posibilidad de hacerlo y te lo vamos a explicar de una manera muy sencilla.

La función de apagado automático es una de las más utilizadas por los usuarios, pero quizás no sepas como hacerlo. Si bien es cierto que esta función no está a la vista de todos, no hace falta descargarse programas de terceros ni aplicaciones que hagan algo que tu ordenador puede hacer por si solo. Así que, se terminó el dejarse encendido el ordenador por quedarse dormido o por tener mucha prisa.

Pasos a seguir para programar el apagado automático

Escribe "Símbolo de sistema" en el buscador de Windows y pulsa en el botón Abrir. ​Introduce el comando "shutdown -s -t" (sin comillas) seguido de los segundos que tienen que transcurrir antes de que el equipo se apague.

Programar el apagado automático se hace en cuestión de segundos. 20BITS

Como tienes introducir el valor en segundos, primero hay que pasar las horas o los minutos a segundos. Si quieres ahorrar tiempo puedes utilizar la calculadora de Google escribiendo en el cuadro de búsqueda "Pasar X horas a segundos".

Una vez que hayas realizado el cálculo, el comando final quedará así: (sustituyendo el valor numérico por los segundos que tú quieras): "shutdown -s -t 1800" (sin comillas). Pulsa en la tecla Enter para establecerlo. En ese momento aparecerá ventana emergente en la esquina inferior derecha indicando que el sistema se apagará transcurridos los minutos que has indicado

Existe otra manera de forzar este apagado automático a través del uso de las tareas de Windows 10, aunque este método es menos empleado y se suele usar como "alarma" para que el ordenador se apague a la misma hora todos los días, por lo que puede resultar incómodo si lo que buscas es un apagado en una situación determinada y no como rutina.

