¿Quién fue Charles Geschke? Todo lo que aportó el fundador de Adobe y creador del universalmente conocido PDF

El pasado viernes tuvimos que afrontar la triste pérdida de Charles Geschke, cofundador de la compañía de software Adobe y padre del PDF, según informó la compañía en un comunicado. Desde 20BITS, queremos hacer un pequeño repaso a su trayectoria profesional.

Geschke entró a trabajar en la compañía Xerox en 1972, donde participó en la elaboración de uno de los primeros ordenadores de unidad central. Allí conoció a John Warnock, quien sería su socio años más tarde para crear un lenguaje de programación que facilitaría el desarrollo de documentos.

Puede resultar asombroso, pero Xerox no quiso publicar el proyecto que habían llevado a cabo, por ello, ambos socios tomaron las riendas de crear su propia empresa.

Warnock comunicó que “nunca podría haber imaginado tener un socio comercial mejor, más agradable o más capaz. No tener a Chuck en nuestras vidas dejará un gran vacío y todos los que lo conocieron estarán de acuerdo”.

Charles Geschke tenía 43 años cuando fundó la empresa Adobe y gracias a su ingenio, consiguió publicar un software innovador que revolucionó el mundo tecnológico gracias a la técnica ‘What You See Is What You Get’ (Lo que ves es lo que obtienes). Es decir, los documentos se creaban tal y como aparecían en la impresora.

En los años 80, este invento fue toda una revolución y gracias a este software, Chuck Geschke asumió el puesto de Jefe de Operaciones de Adobe entre 1986 y 1994. Asimismo, participó en la creación del PDF y Adobe Photoshop.

Hoy en día, tenemos que agradecerle a Geschke la creación del formato PDF, ya que gracias a su almacenamiento de documentos se mantiene el aspecto original del documento y no es dependiente del ordenador donde se revise.

Pero, ¿cuándo se creó este formato? Portable Document Format, mundialmente conocido por sus siglas (PDF), se llevó a cabo en 1993 y pese a los cambios tecnológicos que han surgido a lo largo de los años, sigue siendo esencial a la hora de publicar documentos digitales.

Como podrás haber leído anteriormente, Geschke no solo inventó el programa Photoshop, ya que su compañía también creó otros software esenciales como Acrobat o Illustrator para las personas más creativas.

Desafortunadamente en 1992, Geschke sobrevivió a un intento de secuestro, debido a que dos hombres lo agarraron cuando llegaba al trabajo una mañana y lo retuvieron durante cuatro días. Tras exigir varios rescates, el FBI pudo salvarlo.

Chuck Geschke fue presidente de Adobe hasta el año 2000, y permaneció en la mesa directiva hasta 2017. Además, en 2008 Barack Obama le impuso la Medalla Nacional de la Tecnología y la Innovación.

¿Cuántos archivos Office habremos convertido en formato PDF? Seguramente la cifra será incalculable. Miles de trabajos académicos, documentos elaborados en nuestro ámbito laboral y archivos personales habrán pasado por este proceso de almacenamiento para conservar con precisión el formato original.

Tristemente toca despedirnos de una persona que fue pionera en el mundo de la informática gracias a su desarrollo de programas de edición de textos y diseño gráfico profesional. Descanse en paz, Chuck Geschke.

