Trucos y atajos para facilitar tu trabajo en Gmail

Todos usamos Gmail hoy en día, aunque su uso sea más o menos profesional o cotidiano, la verdad es que muchos de nosotros desconocemos cuáles son los límites de esta útil herramienta de mensajería online de Google. Lo cierto es que existen muchos trucos y atajos que pueden facilitarte la vida estudiantil o laboral a la hora de trabajar con Gmail y gestionar tu bandeja de correos.

Bloquea los correos pesados o de publicidad (NO LO ENVÍES A SPAM)

Seguro que cada cierto tiempo tienes que hacer una limpieza de todos los correos que recibes y los envías a la carpeta de Spam o a la papelera; sin embargo, estos correos vuelven a llegar cada cierto tiempo y terminan ocupando espacio en tu bandeja de entrada entorpeciendo la visualización y localización de los mails realmente importantes. Para evitarlo, Gmail permite bloquear a determinados usuarios y así dejar de recibir correos de él. Basta con que abras un email de ese usuario y en el menú de la derecha hagas clic en “Bloquear a…” y listo. Ya no tendrás más mensajes de esa persona.

Puedes bloquear a un usuario metiéndote en uno de los correos que te ha enviado. 20BITS

​Programa emails

Hasta hace poco, para programar emails había que recurrir a extensiones o soluciones de terceros. El problema es que algunas eran de pago y no siempre funcionaban correctamente. Esta función es realmente útil a la hora de enviar un correo con archivos adjuntos o fecha límite de envío y quieres asegurarte de enviarlo. Google lo ha solucionado habilitando la función de programar emails. Para hacerlo, solo tienes que pinchar en la flechita que aparece al lado de “Enviar” y fijar la fecha y hora de envío.

Puedes programas tus correos haciendo clic al lado de "Enviar". 20BITS

​Sincroniza varias cuentas de Gmail

Hay muchas personas que tienen más de una cuenta de Gmail. Ya sea porque tienen una aparte para las redes sociales, el trabajo o los estudios. Pero, ¿sabías que puedes tenerlos todos sincronizados sin tener que andar abriendo y cerrando correos diferentes?

Solo tienes que ir a las "Opciones" de Gmail y entrar a la pestaña "Cuentas e importación". En ella verás una opción llamada "Añadir otra dirección de correo" tuya, a la cual tendrás que darle para que te abra el proceso para añadir otras cuentas. Pon la tuya de Gmail y listo. También podrás elegir cuál de las cuentas utilizar por defecto para enviar correos.

Puedes sincronizar todas tus cuentas desde los ajustes. 20BITS

​Anula tus suscripciones

Puede ser que estés suscrito sin darte cuenta a demasiadas listas de correos de publicidad o "newsletter" que no te interesan para nada. Esto en ocasiones termina convirtiéndose en el conocido spam que recibes, por lo que no te vendría nada mal echar un repaso a todos esos correos para ver si puedes anular la suscripción de las compañías que no te interesen. Al lado de la dirección del remitente tienes una opción llamada "Anular suscripción", solo tienes que hacer clic y listo.

Esta opción no aparece tanto como nos gustaría. 20BITS

​Saber cuándo y desde dónde se accede a tu cuenta

Gmail nos ofrece la consulta de un historial de accesos en el que podemos ver quién y desde dónde se ha entrado a nuestra cuenta de correo. Un dato muy interesante para investigar posibles hackeos o robos de cuenta. Para acceder a este historial tienes que seguir los siguientes pasos:

Ve a la bandeja de entrada, abajo del todo a la derecha verás en pequeño un enlace que pone Información detallada junto a la información de la última actividad de la cuenta.

Pincha sobre él y podrás ver la IP, la procedencia, mediante qué medio y durante cuánto tiempo se ha estado accediendo a tu correo.

Si hay algo que te llama la atención, puedes ver los detalles de cada acceso e incluso editar los permisos para que cierta aplicación no pueda entrar.

Puedes consultar quien accede a tu cuenta desde "Detalles". 20BITS

​Permite que otra persona pueda entrar en tu correo

Si estás demasiado ocupado para encargarte de tu correo o si te gustaría compartir tu cuenta con otra persona, Google te permite el acceso de otra persona en tu cuenta sin necesidad de que le digas tu dirección o contraseña.

Para ello tienes que entrar en la configuración de Gmail e ir a la pestaña "Cuentas e importación". En ella verás la opción "Conceder acceso a tu cuenta" que te abrirá otra pestaña para que escribas el correo de quien quieres que acceda a ella. Podrás configurar que los correos que mire esta persona se marquen como leídos o se queden como si nadie los hubiera mirado.

Permite que otra persona acceda a tu cuenta sin darle tu contraseña. 20BITS

