Ante el bloqueo de Rusia a las fuentes de información, la radio de onda corta se convierte en protagonista para informar

The Verge indica que la BBC ha recurrido a la transmisión de boletines de noticias en radios de onda corta porque ha sido bloqueada en Rusia, además, este medio de comunicación anunció que recuperaría la tecnología de transmisión de la Segunda Guerra Mundial.

Estos dispositivos utilizan frecuencias que recorren largas distancias y son accesibles en equipos portátiles. Por otro lado, su uso alcanzó la popularidad durante la Guerra Fría y también se empleó durante la Segunda Guerra Mundial para transmitir propaganda.

Rusia ha aprobado una nueva ley que está en contra de las fake news, amenazando a los periodistas con hasta 15 años de prisión por publicar noticias que no estén a favor de sus intereses. Ante esta situación, la BBC ha anunciado que los empleados dejarán de trabajar en Rusia por el simple hecho de publicar la información veraz.

La BBC quiere informar a los rusos y ucranianos, por consiguiente, utilizarán las radios de onda corta de la Segunda Guerra Mundial para transmitir noticias en inglés durante cuatro horas diarias. La información estará disponible en toda Ucrania y parte de Rusia.

Estas transmisiones no se pueden bloquear, no se puede saber quién se conecta y tampoco se conoce la localización de la radio porque no se pueden detectar.

Tim Davie (director general de la BBC) afirma que “a menudo se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra. En un conflicto donde abunda la desinformación y la propaganda, existe una clara necesidad de noticias fácticas e independientes en las que la gente pueda confiar, y en un desarrollo significativo, millones de rusos más están recurriendo a la BBC. Seguiremos dando al pueblo ruso acceso a la verdad, como podamos”.

