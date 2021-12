Los villancicos se escuchan mejor con un altavoz ‘bluetooth’, ¡y en Amazon el de Sony es un acierto!

Cantar y escuchar villancicos es muy típico de estas fechas, sobre todo, es habitual escucharlos porque nos rodean en nuestro día a día, hasta cuando vamos a comparar al supermercado. Existen quienes piensan que una canción de Navidad es All I Want for Christmas is You de Mariah Carey y un villancico: el Burrito Sabanero. Pero, hay otras familias o grupos de amigos que consideran canción navideña el último éxito de El Madrileño, por ejemplo. Así que sean cuales sean tus gustos, todos nosotros creemos en un común denominador: en las celebraciones navideñas hace falta un altavoz inalámbrico para poner música y cantar, ya que el canto de tu cuñado no es suficiente.

Un altavoz bluetooth con Spotify o YouTube para poder elegir la música navideña que se ajuste a nuestros gustos es el regalo ideal de esta Navidad. Si en Noche Buena ya has echado de menos en la cena un altavoz para poder amenizar la fiesta, que no te vuelva a pasar también en Noche Vieja o Año Nuevo. Hazte ya con el alma de la celebración. Un consejo desde 20deCompras: cuánto más alto subas el volumen, menos escucharas los cantos estridentes de ciertos familiares y amigos.

Desde 20deCompras también te aconsejamos que no te la juegues con cualquier altavoz bluetooth. Por eso, te dejamos un acierto seguro: un altavoz compacto, duradero, en seis divertidos colores, con una autonomía larga (de 16 horas) y resistente al agua. Así es el altavoz SRS-XB13 de Sony, uno de los mejores calidad-precio del mercado.

El altavoz más compacto, moderno y potente de Sony. Amazon

Por qué elegir este modelo

Con este modelo disfrutarás de un potente sonido surround con graves profundos y voces claras, gracias al procesador Sound Diffusion con Extra Bass. Su autonomía es uno de sus puntos fuertes, aun con lo pequeño que es, tiene hasta 16 horas de autonomía.

Además, ¡es resistente al agua! Esto significa, no solo que puedes llevártelo a la piscina en verano, también que pueden ducharte escuchando música en el baño, con el vapor del agua caliente, sin riesgo alguno. Por cierto, también en resistente al polvo, aunque con el uso que le das, seguro que esto último no lo necesitas.

Por último, algo muy novedoso en este modelo es que crea un sonido estéreo emparejándolo con otro altavoz SRS-XB13, así que... ¡júntalo con el de tus amigos esta Navidad!

