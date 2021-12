Cómo regalar una casa 'smart' esta Navidad por 30 euros y la ayuda de Amazon: ¿conoces el Echo Dot?

Más de 66.000 valoraciones avalan su éxito. Así como la etiqueta de ‘Número 1 más vendido’ que luce desde hace meses. Por no hablar de las casi cinco estrellas doradas de las que no baja (ni sube). Por eso, no es de extrañar que este año vaya a ser uno de los regalos techies más deseados... ¡y regalados! ¿Sabes de qué dispositivo hablamos? Te damos un par de pistas: lo firma Amazon e integra uno de los sistemas de asistencia de voz más famosos del mercado... ¿Ya sabes de qué hablamos? Efectivamente: del Echo Dot; y, en este caso, el de 3ª generación, característico por su diseño plano y redondeado y sus muchas prestaciones.

Este altavoz inteligente, que nos permite, a través de comandos de voz, facilitar nuestra rutina y apostar, al mismo tiempo, por una casa domótica sin esfuerzo, es uno de esos dispositivos que encaja en cualquier hogar. Acercando lo último en tecnología y con un diseño discreto que logra que pase desapercibido, son pocos los que no desearían encontrar este regalo debajo del árbol esta Navidad; y también los que no quieran regalarlo. Gracias a la rebaja del 40% que le han aplicado desde el gigante de las compras online, ahora te lo llevas por menos de 30 euros. ¿Vas a perder esta oportunidad?

El Echo Dot de 3ª generación. Amazon

Si todavía no lo tienes en tu hogar, aquí van unas cuántas razones para hacerlo: con tan solo decir, “Alexa, anota este ingrediente en la cesta de la compra”, nunca se te olvidará un producto cuando bajes al supermercado. Lo mismo ocurre con el tiempo, puesto que, antes de salir de casa, puedes elegir mejor tu ropa si le preguntas a tu asistente qué tiempo hará a lo largo del día. ¿Todavía quieres más? Puedes programar alarmas, añadir recordatorios y consultarle todo lo que se te ocurra.

Y si lo prefieres con pantalla...

Ya hace un tiempo que Amazon sorprendió “poniéndole cara a Alexa” al diseñar un asistente con pantalla. Se trata de su Echo Show, un dispositivo que ya cuenta con varias versiones y que ofrece todas las funcionalidades del altavoz Echo, pero con el añadido visual. Así, es perfecto para realizar videollamadas o para visualizar la previsión del tiempo. Pero también es un aliado en la vigilancia de nuestro hogar, puesto que, gracias a su cámara integrada, puedes ver lo que pasa cuando tú no estás, además de controlar los dispositivos compatibles que hacen de tu hogar un smart home. Este dispositivo, igual que el Echo Dot, también está de promoción: de costar 84,99 euros pasa a costar 49,99. ¿Lo vas a dejar pasar?

