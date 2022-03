Los Tecnoprecios de El Corte Inglés rebajan casi al 50% (¡más de 800 euros!) las últimas 'smart tv' de Samsung

La revolución de lo inteligente ha alcanzando su máxima expresión en la televisión, la joya de un salón. La nueva forma que tenemos de ver la tele tradicional y cómo cada vez más consumimos streaming en las diferentes plataformas han obligado a estos dispositivos a reinventarse. Cada vez son más grandes, con más resolución y con prestaciones básicas como internet, cable HDMi o bluetooth. El futuro es smart y si todavía no tienes una o hasta ahora te has ido apañando con dispositivos tan versátiles como Fire Stick, El Corte Inglés te da la oportunidad de coronar tu salón con una smart tv.

Y no cualquiera, sino las smart tv más buscadas y los últimos modelos de la famosa marca Samsung. Los Tecnoprecios de marzo tienen los días contados, pero han llegado pisando fuerte. El Corte Inglés ha rebajado modelos casi un 50%, lo que ha dejado descuentos de 400 y 800 euros, ¡o más!

Uno de los modelos más asequibles, tras las rebajas de los Tecnoprecios, es la Samsung QLED con procesador 4k e inteligencia artificial. Con más del 40% de descuento (¡casi 500 euros!) este modelo cuenta con iluminación trasera para dotar de mayor brillo, contraste y profundidad a cada detalle. Además, gracias a sus altavoces integrados y a la inteligencia artificial, el sonido se reproduce solo en el lugar exacto donde ocurre la acción. Sin olvidar que esta smart tv tiene asistentes de voz integrados, así que ¡contrólala con tu voz!

55 pulgadas de inteligencia artificial. El Corte Inglés

Para los más exigentes

Si lo que buscas es el último modelo de Samsung, gracias a los Tecnoprecios, y estás dispuesto a gastar un poco más, el modelo Neo QLED está rebajado ¡805 euros!, que se dice pronto. Posee mini LED, que crean una luz de forma más precisa con un contraste nunca visto antes en una televisión. Por tanto, la imagen será más cálida que nunca.

Además, su inteligencia artificial avanzada mejora el sonido y analiza imagen a imagen optimizando su calidad hasta 4k, independientemente de la resolución original del contenido que proyectemos en esta smart tv. Por último, olvídate de los reflejos de luz, porque con esta pantalla, te sientes donde te sientes, no refleja. Pero, solo es posible si aprovechas su 41% de descuento hasta el próximo 27 de marzo.

Con pantalla antirreflejos. El Corte Inglés

