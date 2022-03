'The Batman', un 35% de descuento en la suscripción anual y el Día del Padre pueden unirse con HBO Max

El próximo 19 de marzo quedará solo un mes para que el esperado estreno de la película The Batman llegue a HBO Max. Y es que, las corbatas para el Día del Padre están bien, son fáciles de comprar y, seguro, que se necesiten en algún momento de la vida, pero es un regalo clásico y aburrido, como piensa mucha gente. Si tu padre es de los que también piensa así y es difícil que se emocione con una sorpresa, es el momento de regalarle una experiencia. Ocio, entretenimiento y desconexión con los mejores títulos del momento, así es HBO Max, que puede convertirse en el mejor regalo del Día del Padre. Y no solo eso, sino que podrás disfrutar también tú, ya que admite varios usuarios y pantallas para ver estrenos como The Batman.

La suscripción a HBO Max es un buen regalo, y original, no solo porque el entretenimiento sin límites pueda hacer más ilusión que una corbata, sino también por su gran catálogo disponible. HBO Max ha puesto a disposición de sus usuarios un abanico completo de los títulos de Waner Bross., HBO, DC o Carton Network. Por eso, podréis disfrutar de películas aclamadas por la crítica como Joker, sagas famosas, y completas, como Harry Potter o El señor de los Anillos y, como no, multitud de series. De hecho, ahora mismo, algunas como Killing Eve o Euphoria lo están petando y otras clásicas como Sexo en Nueva York o Friends han recuperado adeptos. Eso no es todo, porque, como novedad este año, las películas de Warner estarán disponibles en la plataforma streaming con una diferencia de tan solo 45 días. Por eso, el 19 de abril llega The Batman. ¿A qué es un gran regalo?

Además, el Día del Padre coincide con el mejor momento para suscribirte a HBO Max. Por tan solo 9 euros al mes puedes hacerlo, para reproducir contenido de forma simultánea en un total de tres dispositivos distintos con contenidos diferentes y descargas ilimitadas (así, tu padre no será el único en disfrutar de este regalo).

Y, el mejor momento es ahora porque, la plataforma streaming quiere compensar a sus nuevos suscriptores con un descuento del 35% si optamos por la suscripción anual. Con un pago único de 69,99 euros, podrás disfrutar de los contenidos VOD durante todo el año, en vez de pagar los 107,88 si sumamos las 12 mensualidades. Si lo haces ahora, es como si pagaras por la plataforma por 8 meses para disfrutarla ¡todo el año!

HBO Max Cinemanía

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de HBO Max y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.