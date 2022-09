Lo mejor de las Samsung Hours de Mediamarkt: un 'chromebook' 200 euros más barato (¡y otros 'gadgets' muy rebajados!)

Las promociones tecnológicas nos encantan y más ahora en septiembre que aprovechamos para poner a punto de cara al próximo curso escolar (¡y laboral!) todos nuestros dispositivos, desde aquellos que nos ayudarán a retomar nuestras rutinas deportivas hasta los que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo. Así que, ya sea porque nos apetece un capricho o por pura necesidad, estamos en la búsqueda de las mejores ofertas para este propósito. Los ordenadores portátiles, por ejemplo, son los gadgets más buscados en estas fechas, ya que son muchos los hogares que necesitan uno para las tareas escolares de los más pequeños, para llevar al día el papeleo de casa o para usarlo como dispositivo de entretenimiento.

Un ordenador es, precisamente, el protagonista de la oferta que te traemos bajo estas líneas. Para animarte a adquirir este u otros dispositivos, en Mediamarkt han activado sus Samsung Hours, una campaña en la que podemos encontrar los artículos de la marca con más de un 20% de descuento. Así, relojes inteligentes, móviles y auriculares están sujetos a una interesante promoción, pero la que nos ha encantado es la oferta del chromebook Samsung Galaxy Book2 que, de costar 1098 euros, ahora puede ser tuyo por 899, con lo que te ahorras casi 200 euros en su compra.

Samsung Galaxy Book2. Mediamarkt

Para los que aún no han oído hablar de este modelo, Galaxy Book2 es un portátil que se enmarca dentro de la gama prémium de la firma, y por ello no hay detalle en él que no encaje con todo lo que se puede exigir a un chromebook. Es ultracompacto, siendo ideal para trabajar en movilidad gracias a su diseño fino y ligero, pero no renuncia a toda la potencia, autonomía y conectividad propia de equipos de mayor tamaño. Sus procesadores son Intel Core de 12ª generación, que ofrecen más potencia y minimizan el consumo gracias a su arquitectura híbrida. ¿Su autonomía? Amplia: podrás salir a la aventura gracias a la batería de gran capacidad de 54 W/h y al cargador ligero perfecto para viajar.

Otras ofertas interesantes

Aunque la oferta de este portátil ha sido nuestra favorita de los Samsung Days, no es la única que ha llamado nuestra atención. Eso sí, te avisamos que nuestras favoritas tienen un componente muy techie que, como no, refleja el carácter de esta marca tan popular, pero también una oferta suculenta con la que ahorrar bastante dinero. Los Galaxy Buds 2, sus auriculares inalámbricos más famosos, son buen ejemplo de ello: pasan de costar 129 euros a 95, gracias al descuento del 27%. Lo mismo se puede decir del Watch 4 BT, un reloj inteligente con 90 modos deportivos diferentes que hoy puede ser tuyo por 159 euros, en vez de por 209. Y si tienes ganas de más, no pierdas de vista la Tab S6 Lite: con un 23% de rebaja, ahora cuesta 285 euros en vez de los 369 habituales.

