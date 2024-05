Sony estalla contra la inteligencia artificial: prohíbe a las tecnológicas que usen su música para entrenarla

DALL-E via Bing Image Creator

TikTok retiró, en febrero, todas las canciones de la discográfica Universal Music Group por ciertos desacuerdos en el nuevo contrato que estaban negociando entre ambas compañías, no obstante, a principios de mayo, ambas entidades llegaron a un acuerdo multidimensional para eliminar de la plataforma de ByteDance "la música no autorizada generada por inteligencia artificial". Sin embargo, Universal Music Group no es la única compañía que tiene en el punto de mira a la IA, debido a que Sony 'se sube al carro' de tomar medidas para limitar el uso de dicha tecnología.

Concretamente, Sony "está enviando cartas de advertencia a más de 700 desarrolladores de inteligencia artificial y servicios de transmisión de música en todo el mundo" para informar que "prohíbe expresamente utilizar su música y cualquier extracción de texto" para entrenar, desarrollar o comercializar cualquier sistema de inteligencia artificial.

Según el diario Ars Technica, "estas cartas se están enviado a empresas que desarrollan IA, incluidas OpenAI, Microsoft, Google, Suno y Udio". Además, se trata de un intento por frenar las melodías, letras e imágenes de canciones y artistas protegidos por derechos de autor que las empresas tecnológicas utilizan para producir su propia música.

Sony prohíbe el uso de su contenido para entrenar a la IA

La carta dice que Sony Music y sus artistas "reconocen el importante potencial y avance de la inteligencia artificial", pero agrega que "el uso no autorizado en la formación, el desarrollo o la comercialización de sistemas de IA priva a [Sony] del control y de una compensación adecuada".

Además, el medio de comunicación mencionado informa que "esta carta sirve para advertir directamente y reiterar que [las discográficas de Sony] prohíben expresamente cualquier uso de [su] contenido. Debido a la naturaleza de sus operaciones y la información publicada sobre sus sistemas de IA".

Por otro lado, Sony Music ha pedido a los desarrolladores que proporcionen detalles de todo el contenido utilizado, teniendo en cuenta que la carta también refleja preocupaciones sobre la regulación de la IA en todo el mundo.

