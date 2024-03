La IA va a revivir a otra gran estrella: Freddie Mercury volverá a cantar 33 años después de su muerte

La inteligencia artificial (IA) ha demostrado que ha venido para quedarse. Algunos artistas están preocupados por lo que esta tecnología puede suponer para su trabajo, sin embargo, también podría usarse para traer a la 'vida' a grandes leyendas que fallecieron hace años.

Una compañía australiana llamada Metaphysic cuenta con varios proyectos abiertos que permiten que los fans vuelvan a disfrutar de sus estrellas musicales favoritas. A través de sus deepfake, una técnica de IA que crea vídeos, audios o fotos falsas que parecen de verdad, podrían conseguir que Freddie Mercury vuelva a los escenarios más de 32 años después de su muerte (24 de noviembre de 1991).

Freddie podría volver a dar conciertos gracias a la IA

Actualmente, Mercury Songs Limited es la propietaria de las canciones en solitario del difunto líder de la banda de Queen. El diario británico The Sun asegura que la empresa pretende crear "experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta en 3D" para "entornos virtuales".

Pese a que no se sepa si recurrirán a tecnología propia o a una marca externa, es inevitable que Metaphysic nos venga a la mente, ya que están detrás de las actuaciones de ABBA Voyage, del vídeo de Elvis Presley ganando America’s Got Talent y de los vídeos virales de Tom Cruise en TikTok.

Para solventar las preocupaciones de los actores y cantantes vivos, Metaphysic anunció en 2023 un servicio profesional para que estos pudiesen proteger sus derechos de autor y evitar los deepfake no autorizados. La empresa cuanta con tecnología que crea hologramas realistas al entrenarse con decenas de gigabytes de imágenes y vídeos del artista que se quiere ver en 3D.

¿Habrá conciertos de Queen?

Que Mercury Songs Limited haya dado el paso de plantearse el uso de la tecnología para ofrecer "experiencias inmersivas" no significa que vaya a haber conciertos, pero es un buen comiendo. Hay varios que se han preguntado si, con este proyecto, se podría plantear el regreso del grupo al completo. Sin embargo, es muy poco probable que eso ocurra.

John Deacon (bajista) lleva años retirado y Roger Taylor (batería) no ha hecho ninguna declaración. El único que se ha pronunciado es Brian May (guitarrista), que en 2023 apuntó que la tecnología podría traer de vuelta a la banda Queen, pero no con ninguno de los integrantes en vida: "Hemos mirado y hablado sobre los hologramas de Freddie [...]. Cuando todos nos hayamos ido, sí, claro, haz una cosa al estilo de ABBA sobre nosotros, pero mientras estemos aquí quiero tocar en vivo".

