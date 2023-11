Dónde escuchar 'Now and Then', la nueva canción de los Beatles que resucita la voz de John Lennon gracias a la IA

Las posibilidades de la inteligencia artificial (IA) no tienen límites gracias a los últimos avances de empresas como OpenAI, Microsoft o Google. Dicha tecnología es capaz de responder a preguntas y realizar recomendaciones personalizadas gracias a los modelos de lenguaje, está integrada en influencers virtuales que compiten con las creadoras de contenido de OnlyFans e incluso se cuela en las canciones para imitar las voces de cantantes reconocidos.

Este último caso se dio a mediados de abril, cuando el usuario @ghostwriter de YouTube entrenó a los modelos de audio con IA para mostrar el primer ejemplo de música generada con dicha tecnología. Concretamente, el individuo compuso la canción 'Heart On My Sleeve' de los músicos Drake y The Weeknd, pero a los pocos días, Spotify y Apple Music eliminaron este tema de sus plataformas al ser, en verdad, una IA que imitaba a las voces de los cantantes.

Para seguir ampliando las capacidades de esta tecnología, recientemente, han creado un software de audio con inteligencia artificial que ha capturado la voz de John Lennon para grabar la canción 'Now and Then'. Puede parecer imposible, pero cuatro décadas más tarde desde el asesinato de Lennon y dos desde la muerte de George Harrison, la última canción de los Beatles ha sido lanzada como un sencillo junto al tema 'Love Me Do'.

¿Cómo se ha hecho la canción 'Now and Then'?

El director Peter Jackson y su productora WingNut Films utilizaron el aprendizaje automático para extraer el audio del documental original de Get Black, de esta manera, puedo mezclar el audio instrumental y el vocal para volver a grabar la canción 'Now and Then' con el resto de los Beatles.

¿Dónde puedo escuchar la canción 'Now and Then' de los Beatles?

La canción 'Now and Then' consta de cuatro minutos y ocho segundos, se escucha una cuenta regresiva, luego el rasgueo de la guitarra acústica y el piano con el inconfundible tono vocal de John Lennon en la introducción de la canción. Esta canción ya se puede escuchar en YouTube o dándole al play en el vídeo de abajo.

