ChatGPT tiene una nueva y esperada función: así puedes usar la IA para resumir un PDF

ChatGPT ha logrado alcanzar los más de 100 millones de usuarios activos al mes en menos de un año desde su lanzamiento al público. Este modelo de lenguaje grande (LLM) es el que ha ocasionado que este 2023 otras empresas comiencen a trabajar o a lanzar sus propias herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) y eso ha dado lugar a que OpenAI haya estado constantemente trayendo actualizaciones para mantenerse en la cresta de la ola.

Una de las últimas novedades que ha llegado a ChatGPT es la capacidad de leer documentos en PDF y resumirlos o responder a preguntas de los internautas basándose en el texto. En España, ya había usuarios que utilizaban webs que permitían hacer resúmenes, como ChatPDF o PDF.ai, sin embargo, con esta nueva funcionalidad, no se tiene que recurrir a varias páginas, sino que bastará con solo una.

¿Cómo resumir un PDF con ChatGPT?

Inicialmente, la función solo estará habilitada para los miembros de ChatGPT Plus, es decir, para aquellos que pagan por los servicios del LLM de OpenAI. No obstante, como todas las actualizaciones que llegan antes a la versión premium, terminará lanzándose en la opción gratuita, pero no hay fecha de lanzamiento, por lo que quienes no paguen deberán ser pacientes y esperar.

Si eres suscriptor Plus, únicamente tendrás que arrastrar un documento PDF al chat y esperar a que la IA haga un resumen. Una vez procese el texto que hay dentro del archivo, los internautas podrán preguntar en esa conversación sobre el contenido del mismo para ahorrar tiempo y aumentar su productividad.

DALL-E en ChatGPT

Además de la posibilidad de resumir PDF en el chatbot, los ingenieros de OpenAI han introducido su generador de imágenes DALL-E en su LLM. De este modo, los miembros premium podrán pedir a ChatGPT que les cree un dibujo según los requisitos pedidos en el prompt que se escriba.

Esta función ya estaba en el modo chat de Bing en Microsoft de forma gratuita y por fin llega a ChatGPT. Sin embargo, tendremos que esperar para poder usarla gratis y de forma ilimitada con su incorporación en la IA.

¿Qué ventajas tiene ChatGPT Plus?

La suscripción de pago a ChatGPT Plus cuesta 20 dólares + IVA (21%), por lo que termina costando en España 24,20 dólares al mes. Pagando ese dinero al mes, se tiene acceso a los siguientes beneficios:

Acceso general a ChatGPT, incluso en las horas pico. Eso implica que, cuando la web esté saturada porque muchos usuarios están empleándola, los suscriptores premium tendrán preferencia de uso.

Eso implica que, cuando la web esté saturada porque muchos usuarios están empleándola, los suscriptores premium tendrán preferencia de uso. Tiempos de respuesta más rápido. Si alguna vez has sentido que las repuestas a tus prompts van muy lentas, OpenAI te invita a cambiar eso por 24,20 dólares mensuales.

Si alguna vez has sentido que las repuestas a tus prompts van muy lentas, OpenAI te invita a cambiar eso por 24,20 dólares mensuales. Las nuevas funciones y mejoras llegan antes a ChatGPT Plus. Los miembros premium tienen acceso exclusivo a las actualizaciones durante un tiempo, mucho antes que aquellos que no pagan y optan por la versión gratuita.

