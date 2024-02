Nueva polémica con la IA: este algoritmo ha creado una obra para orquesta sinfónica

La música del siglo XXI está claramente ligada a las nuevas tecnologías. El ejemplo más claro es el uso cada vez más extendido del auto-tune, que sigue siendo polémico, pero, en el último año, se le ha añadido la utilización de la inteligencia artificial (IA), que también está generando debate en redes sociales.

Uno de los casos más viralizados ha sido el tema de NostalgIA, que utiliza la voz de Bad Bunny y fue tendencia durante semanas en TikTok a pesar de que el artista puertorriqueño la criticase. Les guste más o menos a los compositores e intérpretes, el uso de la IA en el sector musical se está popularizado y es un desafío para los profesionales, ya que desdibuja el límite de conceptos como la autoría o la originalidad de las canciones.

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) no ha querido dejar pasar la oportunidad de sumarse a esta tendencia y han creado un proyecto transmedia completamente innovador. El Laboratorio de Innovación Audiovisual del grupo mediático público (Lab RTVE) ha colaborado con la Orquesta y Coro de RTVE para componer una obra con IA que fuese interpretada por una orquesta sinfónica por primera vez en España: Lab Orquesta.

El proceso de creación de Lab Orquesta

Los desarrolladores del experimento de RTVE probaron varias aplicaciones de IA y, finalmente, se decantaron por una que trabajaba a través de prompts. Estas indicaciones son descripciones en formato texto que los usuarios escribimos para que la IA nos ofrezca lo que buscamos.

Para optimizar los prompts que daban a la herramienta escogida, el equipo de Lab RTVE recurrió a otra IA conocida por todos: ChatGPT. Es decir, los investigadores pidieron al chatbot de OpenAI que proporcionase indicaciones específicas para pedir una composición y una instrumentación generadas por IA.

El objetivo de Lab Orquesta era "poner a prueba las inteligencias artificiales que ahora mismas están disponibles para la creación de música", César Peña, coordinador del proyecto de Lab RTVE. Además, también pretendían "comprobar si el resultado era digno de ser interpretado por una orquesta sinfónica".

El coordinador del experimento explica que, a partir de los avisos creados por ChatGPT, la IA musical generó una pieza de seis minutos. Esta era solo el punto de partida: "Ni la composición ni la instrumentación generadas por inteligencia artificial tienen en este momento la calidad mínima para ser interpretada por una orquesta sinfónica".

RTVE Lab recurrió al arreglista Borja Arias para que creara una versión "interpretable" del resultado de la IA. Esto sí que se ajustaba a los estándares de una orquesta profesional, demostrando que la IA puede ser una aliada para los profesionales del sector y no una amenaza.

"Lo que le he aportado a la segunda obra creo que es lo que le faltaba a la primera: unidad, coherencia en el discurso… -detalla Arias-. Sí que es verdad que el lenguaje era correcto técnicamente, pero lo que expresaba no tenía sentido, era como si hablase bien castellano, utilizase bien las palabras y construyese bien las frases, pero el discurso no tuviese sentido, saltase de un párrafo a otro, de un tema a otro, y al conjunto le faltaba un sentido global".

Interpretaron la obra de la IA y la versión final

La Orquesta de RTVE interpretó en directo la obra compuesta con la ayuda de IA y la que había sido generada enteramente con la IA. Lo hizo el pasado 17 de noviembre de 2023, en el Teatro Monumental de Madrid, y sin avisar al público de que esta tecnología había sido el germen de la pieza musical.

El secreto lo desvelaron después, ante la sorpresa de los espectadores.

Si quieres echarle un ojo al concierto, aquí tienes el vídeo que RTVE ha compartido en sus redes sociales:

¿Quieres interpretar la canción? Al hacer clic en este enlace, podrás acceder a un PDF con la partitura.

