Ya puedes crear canciones con IA en unos pocos clics con Microsoft Copilot: así se hace

Microsoft anunció que su chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA) ya estaba disponible en Google Chrome y Safari a finales de julio, y desde entonces, la empresa fundada por Bill Gates ha mejorado las capacidades de dicha tecnología para realizar búsquedas sin necesidad de recurrir al buscador.

Sin embargo, para seguir ampliando su abanico de herramientas con IA, Microsoft presentó un asistente con inteligencia artificial generativa llamado Copilot a principios de noviembre. Esta innovación todavía no está disponible para todos los usuarios y hasta marzo de 2024 no se podrá usar en Windows 11, no obstante, ya se está introduciendo en aquellos dispositivos con Microsoft 365, el sistema operativo Windows 10 e incluso en apps como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams.

Por si no lo sabías, dicha inteligencia artificial permite resumir correos electrónicos, generar texto e imágenes, activar comandos, redactar borradores, transformar documentos de Word en presentaciones de PowerPoint o transcribir una videollamada. Aunque para seguir ampliando sus capacidades, Copilot también permite crear música gracias a una colaboración entre Microsoft y la herramienta Suno AI.

¿Cómo puedo crear una canción en Microsoft Copilot?



Los usuarios tienen que iniciar sesión en una cuenta de Microsoft para entrar en el siguiente enlace (copilot.microsoft.com). Después, deben hacer clic en 'Complementos' en el panel derecho, activar Sunom y, una vez abierta la herramienta, es necesario escribir un prompt de varias líneas de la canción que se desea crear.

Una vez hechos los pasos anteriores, Suno generará una canción original, normalmente de uno o dos minutos de duración, que irá acompañada de una transcripción de la letra.

¿A quién pertenecen las canciones que se crean en Copilot?



"Si es suscriptor de pago de Suno , entonces es propietario de las canciones que genera mientras está suscrito a Pro o Premier, sujeto a su cumplimiento de los Términos de servicio de Suno. Si está utilizando una versión gratuita de Suno , conservamos la propiedad de las canciones que genera, pero se le permite usar esas canciones para fines no comerciales, sujeto a su cumplimiento de los Términos de servicio de Suno", explica Suno en los términos y condiciones del servicio.

Por otro lado, la herramienta añade que "Suno es más adecuado para crear música nueva con letras nuevas, y debe obtener permiso para todas y cada una de las letras y otros contenidos que cargue en Suno o incorpore de otro modo a sus canciones".

