OpenAI quiere que Sora, su IA para generar vídeos, conquiste Hollywood para "ahorrar" dinero a las productoras de cine

OpenAI es la empresa más famosa de la actualidad porque está detrás de las herramientas con inteligencia artificial (IA) con más público en España y todo el mundo, como el generador de imágenes DALL-E y el modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) ChatGPT. No obstante, para ampliar su abanico de tecnologías, a mediados de febrero, esta entidad de Sam Altman presentó a Sora, una IA capaz de crear vídeos de hasta 60 segundos a partir de texto.

Y, ahora, para ampliar las capacidades de dicho generador de vídeos, Sora podría convertirse en una ofensiva para la industria del cine, concretamente, para Hollywood. ¿El motivo? Según el diario Bloomberg, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el director de operaciones, Brad Lightcap, están manteniendo "conversaciones introductorias" con las partes interesadas de la industria.

Sin embargo, el uso de esta herramienta de vídeo amenaza con trastornar el ámbito cinematográfico al reemplazar puestos de trabajo, que van desde profesionales de efectos visuales, escritores hasta actores. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, Altman apuesta por su inteligencia artificial para evitar que las productoras contraten cualquier tipo de efecto especial, lo que supondría un gran ahorro de dinero, añade Bloomberg.

Por otro lado, es importante mencionar que OpenAI no ha tenido ningún tipo de problema para intentar vender su herramienta a Hollywood, además, el diario Mashable señala que "directores y actores de renombre no especificados ya tienen acceso a Sora" porque forma "parte de un esfuerzo para alentar a los cineastas a integrar el nuevo generador de video en su trabajo".

Asimismo, Altman confía en que Sora 'enamore' a la industria de Hollywood por su capacidad de crear vídeos realistas a partir de una simple descripción de texto, o por la rapidez de agilizar trabajos secundarios de efectos visuales.

¿Cuándo estará disponible Sora?



Mira Murati, directora de tecnología de OpenAI, afirmó en una entrevista para The Wall Street Journal que Sora estará disponible para todos los usuarios este 2024, concretamente, "en unos cuantos meses". Además, dicha herramienta no será de uso gratuito porque los avances de esta IA "son mucho más caros" que cualquier otro modelo, no obstante, desde OpenAI intentarán que Sora tenga un precio similar a DALL-E –a pesar de que tampoco se hayan dado detalles sobre las tarifas–.

¿Por qué OpenAI no lanza Sora?



Los resultados que la empresa ha compartido son un claro ejemplo de que Sora está lista para salir al mercado. No obstante, sus ingenieros todavía no quieren hacerlo porque, antes, pretenden cerciorarse de que no puedan utilizarlo para acciones nocivas.

A través de X, la marca tecnológica detalló que estaban tomando varias medidas de seguridad. Para ello, estaban trabajando con miembros de lo que se llama 'equipo rojo', conformado por expertos en áreas como desinformación, contenido que incita al ocio y prejuicios.

OpenAI explicó en su post que los profesionales con los que están contando "están probando el modelo de manera adversa". De este modo, quieren asegurarse de que Sora no pueda usarse para crear vídeos falsos que propicien las fake news o que vulneren la imagen de una persona, como ocurrió recientemente con los deepfakes de Taylor Swift.

