Sam Altman revela los primeros detalles de GPT-5, pero afirma que GPT-4 "apesta"

OpenAI, la empresa de Sam Altman, lanzó su prototipo de chatbot de inteligencia artificial ChatGPT-3 a finales de 2022 y, desde entonces, muchos usuarios se interesaron por probarlo para introducir dicha tecnología en su día a día. Además, después de toda la revolución que generó este modelo de lenguaje, la firma anunció hace un año el lanzamiento de la actualización GPT-4 para ofrecer el mismo rendimiento de un humano en varios puntos de referencia académica y profesionales.

No obstante, con el objetivo de mejorar la tecnología que ofrece OpenAI con su popular chatbot, Sam Altam afirmó en una entrevista con Lex Fridman que lanzará un "increíble nuevo modelo de inteligencia artificial" a lo largo de este año, aunque todavía no sepa cómo lo llamará: "En los próximos meses lanzaremos varias cosas diferentes, y creo que serán muy geniales. Creo que antes de hablar de un modelo llamado GPT-5, o que no se llame así, sé que tenemos muchas otras cosas importantes que lanzar primero".

Pese a no ofrecer detalles específicos sobre cuáles serán las capacidades del supuesto modelo GPT-5, sí que es cierto que Altman indicó en la entrevista que esta tecnología se volverá mejor y más inteligente en casi todos los ámbitos. Asimismo, añadió que supondría un gran salto respecto a GPT-4 y GPT-4 Turbo.

¿Por qué GPT-4 "apesta"?

Al hilo de estos dos modelos de lenguaje mencionados, dichas tecnologías se presentaron al público como unas actualizaciones que tienen un mayor razonamiento gracias a la gran cantidad de comentarios humanos que utilizaron para entrenarlos.

Sin embargo, sorprendentemente, en la entrevista, el CEO de OpenAI respondió de una forma poco usual cuando Fridman le preguntó por las capacidades más espectaculares de ambos modelos: "Creo que apestan. No, creo que son impresionantes, pero en relación con hacia dónde tenemos que llegar y hacia donde yo creo que llegaremos... sabes, al momento de GPT-3 todos decían 'Oh, esto es increíble. Esto es una maravilla de la tecnología', y lo es. Lo fue. Pero ahora tenemos GPT-4 y miras a GPT-3 y es inimaginablemente horrible. Creo que la diferencia entre cinco y cuatro (GPT-5 y GPT-4) será igual que la que tuvimos entre cuatro y tres (GPT-4 y GPT-3)"

Por otro lado, tras este comentario, Altman tiene en cuenta a dónde quiere llegar con su tecnología GPT para ofrecer modelos de lenguaje más avanzado, de esta manera, podrá ejecutar tareas que actualmente no se pueden realizar.

