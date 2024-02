La última mejora que ha llegado a ChatGPT y que hará que esta IA responda mejor a tus peticiones

OpenAI, la empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial liderada por el empresario tecnológico Sam Altman, hizo oficial ChatGPT a finales de 2022 y, desde entonces, dicho chatbot ha ido mejorando sus servicios con nuevas funciones para ofrecer la mejor experiencia de uso. Aunque para seguir potenciando sus prestaciones, OpenAI ha empezado a probar una función de memoria con la que los usuarios podrán solicitar que ChatGPT memorice algunos temas tratados.

Esta novedad tiene la intención de conseguir que las conversaciones sean más fluidas, en este caso, evitando que los individuos tengan que repetir información en cada conversación al memorizar ciertos datos. Por lo tanto, se podrá gestionar qué cuestiones puede recordar ChatGPT, así como pedirle que olvide ciertos datos –todo ello desde la propia conversación–.

Además, es importante mencionar que la memoria de ChatGPT se podrá gestionar mediante la configuración del chat, donde aparecerán todos los datos e información que el chatbot haya almacenado a partir de las conversaciones.

Cómo se desactiva la memoria de ChatGPT



En la pestaña 'Administrar memoria', los usuarios podrán conocer qué recuerda ChatGPT de forma concreta y eliminar aquella información que no deba ser recordada. Además, ofrece las opciones con las que permite eliminar toda la información de la memoria, desactivar la memoria para que el chatbot no genere ningún recuerdo, recordar un dato en concreto o, incluso, dejar que recoja los detalles por sí mismo.

Por otro lado, OpenAI afirma en su blog oficial que la memoria del ChatGPT mejorará cuanto más se utilice y que, por tanto, los cambios en las conversaciones se empezarán a notar "con el tiempo".

Ten en cuenta este aspecto

Hay que tener en cuenta que OpenAI podrá utilizar el contenido de los usuarios memorizado para mejorar sus modelos, sin embargo, esta opción se puede desactivar a través de la opción 'Controles de datos'.

No obstante, otra alternativa disponible consiste en utilizar los chats temporales para poder conversar sin utilizar la memoria, ya que este tipo de conversaciones no aparecen en el historial ni utilizan la memoria y, por tanto, no se emplean para entrenar a los modelos de la compañía.

Cuándo estará disponible la función memoria en ChatGPT

Se trata de una función en prueba que OpenAI ha empezado a implementar para un pequeño grupo de usuarios, tanto de la versión gratuita de ChatGPT como de la versión Plus. Sin embargo, pronto comenzará a introducirla de forma oficial para el resto de los internautas, incluso para los chatbots personalizados GPT.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.