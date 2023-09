Las imágenes generadas por IA ya se cuelan en los resultados de Google: esta foto de 'Tank Man' no es real

Las imágenes creadas por inteligencia artificial (IA) pueden llegar a confundir a los usuarios por su semejanza con la realidad, además, dos claros ejemplos de ello son una fotografía creada por dicha tecnología que ganó un concurso y una 'instantánea' que fue galardonada en la categoría 'Creativo' de Sony World Photography Awards.

Por si fuera poco, el diario 404 Media informa que la imagen 'Tank Man' que aparece en las búsquedas de Google no es real, debido a que aparece un hombre chino no identificado haciéndose un selfie con un tanque a sus espaldas —la imagen original es un hombre desconocido que se paró frente a una columna de tanques durante las protestas de la plaza de Tiananmén, en la República Popular China—.

"Si bien la selfie generada por IA no parece ser información errónea deliberada, resalta un problema inherente el estado actual de la inteligencia artificial generativa e Internet", señala 404 Media. Pero ante esta falsificación, Google está extrayendo la imagen de un hilo de Reddit de hace seis meses que lleva el nombre de la empresa y la herramienta de inteligencia artificial de conversión de texto a imagen. Asimismo, al gigante tecnológico le preocupa que el contenido multimedia con IA se utilice para manipular los resultados de búsqueda.

En cambio, la Big Tech afirma en su blog que "estos problemas existen tanto en el contenido generado por humanos como por IA. Independientemente de cómo se produzca el contenido, nuestros sistemas buscan obtener información de alta calidad de fuentes confiables y no información que contradiga un consenso bien establecido sobre temas importantes".

Google ha eliminado la fotografía



Recientemente, el mismo diario mencionado indica que Google eliminó la selfie generada por inteligencia artificial.

Además, un portavoz de la Big Tech afirmó a 404 Media que "en la búsqueda de Google, construimos nuestros sistemas para mostrar información útil y de alta calidad, mientras brindamos a los usuarios las herramientas que necesitan para entender lo que encuentran en línea. Sin embargo, dada la escala de la web abierta, es posible que nuestros sistemas no siempre seleccionen las mejores imágenes, independientemente de cómo se produzcan esas imágenes, generadas por IA o no. En este caso, tomamos medidas para eliminar la imagen de la función de búsqueda, ya que nuestras políticas para esta función no permiten contenido inexacto sobre temas de interés público como este".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.