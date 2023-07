Polémica con la IA: rechazan una foto en un concurso por crearse por una inteligencia artificial (aunque la hizo un iPhone)

Las imágenes creadas por inteligencia artificial (IA) pueden llegar a confundir a los usuarios por su semejanza con la realidad, además, dos claros ejemplos son una fotografía creada por dicha tecnología que ganó un concurso de fotografía y una 'instantánea' que fue galardonada en la categoría 'Creativo' del concurso Sony World Photography Awards.

Lo que todavía no había ocurrido hasta el momento era que los jueces de un concurso de fotografía descalificaran una imagen real por sospechar "que había sido generada por inteligencia artificial", señala The Guardian.

La imagen que se puede observar en la noticia fue capturada por el iPhone de Suzi Dougherty, actriz australiana y fotógrafa aficionada, y la presentó a un concurso organizado por Charing Cross Photo, una tienda de Sídney (Australia).

En un principio, cuatro jueces valoraron positivamente la calidad de la imagen, aunque desafortunadamente, la rechazaron al pensar que una herramienta de IA había creado dicha instantánea. Además, unos días más tarde, una amiga de Dougherty le mostró un post de Instagram donde aparecía su propuesta acompañada de un texto que advertía que la foto estaba generada por inteligencia artificial.

Ante esta situación, la 'víctima' afirmó a The Guardian que "ni siquiera sabría cómo hacer una foto con IA. Aunque por el lado contrario, los organizadores del concurso le dijeron a la fotógrafa que querían que las imágenes proviniesen de "la vida real y no del ciberespacio", añadiendo que no tenían forma de que pudiesen "estar completamente seguros de que la imagen enviada fue hecha por IA".

Tras descartarla del concurso, el dueño de Charing Cross Photo explicó a The Guardian que "los jueces observaron los metadatos de la imagen, pero no pudieron determinar si la imagen fue generada por una IA o no". Al final, confirmaron que la imagen era real, pero tristemente, Suzi Dougherty ya no podía hacer nada para ganar el concurso.

