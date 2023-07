Cómo acceder y probar ya desde España Bard, la inteligencia artificial de Google

El 21 de marzo de este año, Google empezó a abrir el acceso a Bard mediante una lista de espera, pero un mes y medio más tarde, dicho chatbot eliminó las invitaciones porque se puso disponible en más de 180 países y territorios.

Por aquel entonces, España todavía no tenía la suerte de probar esta inteligencia artificial (IA), debido a que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda confirmó que el gigante tecnológico no había dado suficiente información sobre cómo Bard iba a proteger la privacidad de los residentes europeos. Por lo tanto, al no recibir "información detallada" ni haber visto "una evaluación del impacto de la protección de datos ni ninguna documentación de respaldo", la Comisión no pudo realizar ningún veredicto.

Sin embargo, un mes más tarde, por fin hemos anunciado que Bard ya está disponible en España y en más de 40 países de todo el mundo.

Además, Google ha dado a conocer las nuevas funcionalidades en su blog oficial, como agregar imágenes a las consultas o ajustar la extensión de sus respuestas para ayudar a los usuarios "a dar rienda suelta a su imaginación" y "poner en marcha sus ideas". No obstante, otras de las novedades son la posibilidad de recibir respuestas más personalizadas, compartir respuestas con amigos, anclar o modificar conversaciones y exportar el código a más sitios.

Cómo probar Bard desde España

Para utilizar Bard, debes seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en este enlace para acceder a Bard desde el ordenador o dispositivo móvil.

para acceder a Bard desde el ordenador o dispositivo móvil. Seleccionar el botón 'Probar Bard' en el momento que aparezca una pantalla de bienvenida.

en el momento que aparezca una pantalla de bienvenida. Aceptar las condiciones de servicio .

. Tras seguir los anteriores pasos, aterrizarás en la pantalla de inicio para iniciar una conversación con el chatbot.

Debido a que Bard aún es un experimento en fase inicial, los usuarios pueden opinar sobre una respuesta, puntuándola con un pulgar hacia arriba o hacia abajo, así como explicar por qué se ha indicado que esa respuesta no cumple con los requisitos.

