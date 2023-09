Las empresas de Silicon Valley que desarrollan IA están contratando poetas: por qué es un movimiento inteligente

©[Guillaume] via iStockPhoto.com

Los gigantes tecnológicos de captación de datos de Silicon Valley, Scale AI y Appen, están contratando a poetas y escritores con un doctorado para "incorporarlos a los modelos de inteligencia artificial (IA)", "proporcionar comentarios sobre la calidad literaria del texto generado por dicha tecnología" y "escribir historias cortas para incorporarlas a los modelos", informa Rest of World.

Entrenar una herramienta de IA para generar escritura de alta calidad "no es un desafío menor", porque "herramientas como ChatGPT se crearon para imitar la escritura humana, no para innovar". Pero, ¿por qué se están contratando a poetas? Es muy difícil escribir poesía, asimismo, la mayoría de los escritores pasan por rondas de edición y supervisión por los que muchos modelos de lenguaje no están capacitados, por consiguiente, estos profesionales pueden mejorar las capacidades de la IA para que se parezca a un humano.

En una declaración a este medio citado, "un portavoz de Appen dijo que la demanda de contratistas de redacción ha aumentado significativamente desde finales de 2022, incluso en idiomas distintos del inglés", debido a que "los escritores creativos tienen una experiencia única que permite desarrollar datos de entrenamiento de alta calidad para la generación creativa de IA, como poesía, letras de canciones y escritura narrativa".

Por otro lado, un portavoz de Scale AI afirmó para Rest of World que su "trabajo ha incluido y siempre incluirá a los humanos en el circuito, ya que es fundamental para desarrollar una IA responsable, segura y precisa".

¿Cuánto pagan las empresas?

"Los clientes de Scale AI y Appen están pagando una prima clara por escritores creativos que ayuden a llenar este vacío del lenguaje literario", indica Rest of World.

Concretamente, Scale AI ofrece 13,98 dólares por hora para un trabajador de datos estándar, pero para un poeta experto, la empresa tiene tarifas de hasta 50 dólares por hora. No obstante, es importante mencionar que el requisito más importante para trabajar en estas empresas consiste en tener un título de posgrado que contribuya al aumento salarial.

Y por si fuera poco, Milagros Miceli, investigadora del Instituto de Investigación de IA Distribuida, confirma para el diario que "ya no basta con que alguien hable el idioma. No basta con que alguien sea nativo. Tienen que tener un vocabulario muy amplio y tener un dominio total del idioma" para entrenar al modelo de lenguaje.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.