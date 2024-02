ChatGPT en su versión de pago sufre un fallo que le hace dar respuestas incoherentes en 'Spanglish' durante horas

La inteligencia artificial (IA) que usamos en la actualidad está lejos de ser perfecta. Pese a que muchas veces alabemos sus resultados y reconozcamos que nos ayuda a agilizar nuestras tareas cotidianas, sigue cometiendo fallos a los que denominamos 'alucinaciones' (respuestas inexactas o sin sentido) y, a veces, lo hace más de la cuenta. ChatGPT es un ejemplo de ello: suele hacer muy bien su trabajo, pero varios usuarios de Reddit y X han compartido sus últimas conversaciones con el chatbot y no muy coherentes.

El modelo de lenguaje grande (LLM) de OpenAI cuenta con más de 4 millones de usuarios en España (según los últimos datos recogidos por GfK DAM en octubre de 2023). Es el que más ha dado de que hablar entre los españoles en estos años en los que la IA ha estado en el centro de la tecnología. Sin embargo, últimamente está dando respuestas que no se entienden e incluso mezcla de idiomas (¡ha llegado a hablar en spanglish!).

Respuestas llenas de alucinaciones en ChatGPT Plus

"Aparentemente, ChatGPT se está descarrilando", comentaba esta madrugada un usuario de X (Twitter) llamado Sean McGuire. Junto a su afirmación, compartía varios ejemplos de casos que le habían ocurrido a él, que tiene la versión Plus. Uno de ellos mezclaba el español y el inglés, algo que en España denominamos 'spanglish', y le preguntó si se había dado "un golpe": "Parte de lo que dices no tiene sentido o no son palabras adecuadas".

Tras las palabras de McGuire, ChatGPT le pidió disculpas, pero siguió teniendo incoherencias y mezclando idiomas. En mitad de una de sus respuestas, comenzó a repetir en 26 ocasiones "happy listening!" y, más adelante, continuó repitiendo en bucle "and it is. It is -".

El caso de este usuario no está aislado y, al hilo de su publicación, compartió varias capturas de pantallas de otros internautas que se quejaban de lo mismo por Reddit. Todos ellos usaban la versión de pago, basada en GPT-4, por lo que el plan gratuito no ha sufrido ningún problema.

Ante esta situación, OpenAI emitió un comunicado reconociendo que su herramienta de IA estaba proporcionando respuestas "inesperadas". Tras investigar los informes de respuestas erróneas de ChatGPT, dieron con el error, hicieron varias modificaciones y parece que todo ha vuelto a la normalidad.

