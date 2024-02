La nueva IA de Google guarda tus conversaciones hasta por 3 años

Google es una de las marcas tecnológicas que más está invirtiendo en el desarrollo de inteligencia artificial (IA). El gran ejemplo de ello es Gemini, que presentaron a finales de 2023 y del que recientemente anunciaron una actualización (Gemini 1.5). Desde su política de privacidad, aclaran que los datos compartidos se guardan durante tres años, pero son pocos los que son conscientes de ello.

Como ocurre con todos los modelos de IA, el tema de la privacidad es uno de los más preocupantes para los consumidores. A través de estos chatbots, los usuarios comparten información relacionada con su trabajo, sus estudios u otras situaciones personales y es normal que quieran que esté protegida de posibles filtraciones. Sin embargo, Google advierte que en ningún caso debe ser información confidencial en Gemini.

Según afirma la compañía, los datos se almacenan de forma predeterminada en la actividad de las aplicaciones de Gemini, dentó de la cuenta de Google desde la que se usa. Por defecto, está configurado para que se guarde durante un máximo de 18 meses (un año y medio), pero puede cambiarse a 3 meses o a 36 meses (tres años) si se prefiere.

¿Quiénes tienen acceso a los datos almacenados?

Las conversaciones propias que tenemos con Gemini podemos revisarla los propios usuarios siempre que queramos. De este modo, no hace falta que mantengas dos veces el mismo diálogo para llegar a conclusiones similares, sino que basta con mirar en el historial de chats y encontrar la respuesta que ya te dieron en su día.

No obstante, aparte de nosotros, hay otros humanos que pueden leer nuestras conversaciones con Gemini. Según Google, un equipo de revisores lee, anota y procesa los chats con las apps de Gemini. Antes de que estas personas hagan su trabajo, la empresa se cerciora de proteger la privacidad, ocultando datos como la dirección IP, nombres o similares, pero Google recuerda que no hay que incluir información confidencial ni datos que no quieran que nadie lea.

Desactivar el historial de actividad de Gemini

Google señala que las conversaciones que se guardan sirven para que ellos mejoren su modelo de aprendizaje automático generativo con ayuda humana. No obstante, si el usuario quiere eliminar su historial de actividad de Gemini, también es posible:

Dirígete a gemini.google.com desde tu ordenador.

desde tu ordenador. Selecciona la opción 'Actividad'.

Haz clic en 'Desactivar'.

Puedes escoger entre 'Desactivar' o 'Desactivar y eliminar actividad'.

Cabe destacar que, pese a que hayas deshabilitado la actividad en las aplicaciones de Gemini, las conversaciones se guardan durante 72 horas. La empresa aclara que lo hacen para tratar cualquier comentario si se solicita ayuda o para revisar una respuesta errónea o que no cumple con lo requerido.

No compartir tu ubicación exacta con Gemini

La IA puede dar información sobre el tiempo u otros temas relacionados con la ubicación del usuario. Por ese motivo, a veces, es necesario que este tenga constancia del lugar en el que nos encontramos. No obstante, esta función puede limitarse.

Google detalla que "siempre se recogen" los datos de ubicación, pero estos pueden ser más o menos precisos. La localización que toma como referencia suele ser la vinculada a la dirección IP de la red, que muestra un área de unos 3 km², pero desde configuración se puede dar un lugar más concreto (cerciórate de que no es así).

