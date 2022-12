Amazon Drive tiene los días contados, pero tenemos una alternativa 'made in Spain'

Amazon es conocida por su plataforma de ecommerce, pero su actividad empresarial va más allá de ofrecer un lugar en la red para servir de escaparate virtual a minoristas. Uno de los servicios que han estado dando a los usuarios hasta ahora era el de almacenamiento en la nube, Amazon Drive. Sin embargo, la compañía pretende dejarla obsoleta después de 11 años funcionando.

Desde el 31 de octubre, Amazon Drive no está disponible en las tiendas de apps oficiales de iOS y Android. A partir del 31 de enero de 2023, la marca ha advertido que "no admitirá la carga de archivos al sitio web" y los usuarios tendrán hasta el 31 de diciembre de ese año para "ver y descargar archivos".

La razón que Amazon da a esta decisión es que su equipo quiere enfocarse en Amazon Photos "para brindar a los clientes una solución dedicada al almacenamiento de fotos y vídeos". Francisco Villalba, CEO de Internxt, una alternativa a Amazon Drive que asegura la privacidad del usuario mediante encriptación, opina que uno de los motivos de esta estrategia sería que lo que ofrecía la compañía no ofrecía "ningún valor diferencial" frente a servicios similares, como One Drive o Google Drive, que empezaron a funcionar mucho antes.

"Microsoft, Google y Amazon son grandes tecnológicas que tienen el foco en usar los datos de los usuarios para hacer negocio –apunta Villalba para 20BITS-. Si no ofrece una diferencia a los gigantes del mercado que son Microsoft y Google, un servicio como Amazon Drive es muy difícil que capte el interés de la gente en general". De hecho, el experto en almacenamiento en la nube se atreve a apuntar que hasta que se anunció su cierre, posiblemente mucha gente no sabía que existía.

Internxt, la alternativa 'made in Spain' segura y privada

Antes de fundar Internxt, Villalba cuenta que trabajó en Hoostinger, una empresa de alojamientos y dominios web, que sufrió un hackeó que "fue todo un escándalo". A raíz del ciberataque, el entrevistado por 20BITS se comenzó a interesar por el tema de la privacidad y los datos y qué pasa cuando usamos Internet. Fue ahí cuando surgió el germen de Internxt: "Empecé yo solo. Me fui a Valencia y ahora somos un equipo de 20 personas".

La diferencia entre Internxt y otros servicios en la nube es que encripta los archivos de los usuarios en el propio dispositivo. Internxt

El CEO de esta opción de almacenamiento en la nube, que vela por la seguridad y privacidad del usuario, recalca que sus principales competidores "son empresas de datos en las que sus productos no son un fin por sí mismos, sino que son un medio para un fin". "Da igual cuál digas, porque todas las tecnológicas básicamente funcionan igual –comenta-. Estas encriptan sus archivos, pero en sus servidores y ellos tienen la clave de desencriptación".

Mientras tanto, Internxt no tiene acceso a la información de sus clientes: "Está todo encriptado en el dispositivo del usuario". Villalba afirma que ellos no guardan la clave porque no les hace falta saber lo que subes.

“Dejamos a la gente usar Internxt, pero sin vender su alma al diablo, sin tener que perder esa privacidad”.

Actualmente, la alternativa a Amazon Drive (u otros servicios similares como One Drive o Google Drive) cuenta con casi un millón de usuarios activos. La tecnología que hace que Internxt sea más segura y privada está basada en blockchain: "Es una infraestructura descentralizada. Los archivos encriptados se fragmentan y cada fragmento del archivo se distribuye".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.